В Грузии проходят парламентские выборы. От них зависит европейское будущее страны

Грузинские избиратели выбирают парламент не по смешанной, как прежде, а полностью по пропорциональной системе. Для того чтобы попасть в парламент, партиям нужно преодолеть 5% избирательный барьер.

Еще одна новинка этих выборов — на 90% участков будет проходить электронное голосование, где с помощью электронных средств будет проходить идентификация избирателей, а также подсчет и передача предварительных результатов.

Всего в масштабах Грузии, за исключением отколовшихся регионов Абхазии и Южной Осетии, откроется более трех тысяч участков.

Кроме этого, голосование будет проходить более чем на шестидесяти участках за рубежом — там, по данным Центральной избирательной комиссии, зарегистрировано почти 96 тысяч избирателей.

В преддверии голосования, которое называют в Грузии судьбоносным и историческим, многие направились в регионы, где они зарегистрированы, чтобы проголосовать.

Некоторые жаловались на то, что не могут достать билеты, чтобы туда добраться. В итоге желающие принять участие в голосовании самоорганизовались с помощью социальных сетях — скидывались на транспорт, предлагали места попутчикам, а иногда даже финансовую помощь на дорогу.

«Идите на выборы, не бойтесь ничего, ваш голос, каждый ваш голос должен решать будущее этой страны. Пусть никто не остается дома, вам решать, какой будет завтрашняя Грузия!» — обратилась к избирателям накануне голосования президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Всего в масштабах страны, за исключением отколовшихся регионов Абхазии и Южной Осетии, откроется более трех тысяч участков.

Кроме этого, голосование будет проходить более чем в шестидесяти участках зарубежом — там, по данным Центральной избирательной комиссии, зарегистрировано почти 96 тысяч избирателей.

Выборы проходят на фоне крайней поляризации политических сил, пять месяцев спустя волны масштабных прозападных протестов против принятия закона «О прозрачности иностранного влияния», так называемого «закона об иноагентах».

После принятия этого закона в ЕС заявили, что процесс вступления Грузии в Евросоюз, фактически, приостановлен.

Грузия получила статус страны кандидата на вступление в ЕС в декабре прошлого года. Согласно опросам, около 70-80% населения стабильно выступают за европейское будущее страны.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель назвал парламентские выборы решающим тестом для демократии и европейского пути Грузии.

В выборах участвует 18 партий. Правящая партия «Грузинская мечта» баллотируется на четвертый срок — это беспрецедентный случай в истории независимой Грузии.

Ожидается, что она получит больше всего голосов, но оппозиция надеется на суммарное преимущество партий и получение прозападной оппозицией большинства мест в будущем парламенте.

Крупнейшие соперники правящей партии на этих выборах — оппозиционные объединения «Единство — Национальное движение», «Сильная Грузия» и «Коалиция за перемены», а также партия бывшего премьер-министра Георгия Гахария «За Грузию».

Оппозиция рассчитывает на беспрецедентную активность в выборах молодежи, которая была в авангарде весенних протестов против «закона об иноагентах». В Грузии голосование называют референдумом, на котором избиратели сделают выбор между демократическим и европейским будущим Тбилиси и международной изоляцией страны под российским влиянием.

Основные прозападные силы подписали представленную президентом Грузии Саломе Зурабишвили «Грузинскую хартию», обязавшись в случае их победы на выборах провести реформы для возвращения Грузии на путь евроинтеграции и отменить законы, которые мешают этому процессу, в том числе и «закон об иноагентах».

В правящей партии также называют выборы референдумом, но не между европейским будущим и изоляцией, а между миром и войной. Во втягивании в войну в «Грузинской мечте» обвиняют оппозицию и влиятельные силы за рубежом. При этом также обещают будущее членство Грузии в ЕС.

«26 октября добро победит зло, независимость Грузии победит агентуру, традиционные ценности победят псевдолиберальную пропаганду. 26 октября мир победит войну!» — пообещал сторонникам во время предвыборной компании в Рустави основатель и первый номер избирательного списка правящей партии Бидзина Иванишвили.

За месяц до дня голосования на улицах Тбилиси появились баннеры с изображениями пострадавших от войны городов и зданий в Украине и надписью «Нет войне!» с избирательными номерами четырех оппозиционных партий. Напротив были отремонтированные и новые здания в Грузии с избирательным номером правящей партии и лозунгом «Выбери мир».

Подводя итоги предвыборного периода накануне дня голосования исполнительный директор организации «Справедливые выборы» (ISFED) Нино Долидзе, отметила, что правящая партия использовала трагедию находящегося в войне украинского народа в своих предвыборных целях. Кроме этого, по ее словам, в предвыборной кампании правящей партии были антизападные, в том числе и евроскептические посылы.

Политические партии более-менее могли проводить предвыборную кампанию, говорит Долидзе, но у правящей партии было значительное преимущество из-за административного ресурса — инициировались мотивированные выборами социальные, инфраструктурные и экономические проекты, а сотрудники бюджетных организаций участвовали в агитационных мероприятиях правящей партии.

Кроме того, по данным организации, были зафиксированы и другие нарушения, в том числе случаи физического насилия и предположительного подкупа избирателей.

У организации 1500 наблюдателей в Грузии. Кроме того, по словам Долидзе, наблюдатели организации будут на участках за рубежом.

Всего, по данным ЦИК, за процессом выборов будут следить наблюдатели из 76 международных и 111 местных организаций.

Освещать выборы намерены более 2800 журналистов из почти 200 СМИ.