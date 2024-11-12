В Германии задержали планировавшего теракт на Рождество подростка

Предполагается, что задержанный планировал убить людей с помощью грузовика.

СМИ ссылаются, в частности, на прокуратуру города Фленсбург в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн.

Молодой человек был арестован вечером 6 ноября в городе Эльмсхорн.

Bild ссылаясь на собственные источники, сообщила, что задержанный - гражданин Германии турецкого происхождения, который планировал совершить теракт на рождественском рынке с использованием грузовика.

В ответ на запрос Bild пресс-секретарь прокуратуры Фленсбурга Бернд Винтерфельт подтвердил факт ареста, сообщив, что молодой человек подозревается в подготовке и планировании серьезного насильственного преступления, угрожающего государству.

Газета также сообщает, что весной 2024 года Федеральное управление уголовной полиции Германии было предупреждено американской разведкой о подготовке теракта, что ведомство передало эту информацию в прокуратуру Шлезвиг-Гольштейна и что ее следственные органы начали наблюдение за подозреваемым.

Планируемый теракт напоминает о теракте на рождественском рынке в Берлине в декабре 2016 года.