Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 10. Октября Завтра: Arvis, Arvids, Druvis

В Германии разоблачили запрещенные поставки станков в Россию

© Deutsche Welle 10 октября, 2024 18:42

Мир 0 комментариев

В 2023 году Россия импортировала более 300 станков с компьютерным управлением, произведенных в Германии, узнала телекомпания SWR. По ее данным, фирмы не прослеживают дальнейший путь поставок через третьи страны.

Несмотря на введенные против России санкции, в эту страну продолжают поступать немецкие станки, которые могут использоваться для производства боеприпасов или комплектующих для транспортных средств. Об этом говорится в обнародованном в четверг, 10 октября, расследовании немецкой телекомпании SWR, проанализировавшей таможенные документы, а также фото и видеозаписи.

Россия получает немецкое оборудование для военного производства

В 2023 году Россия, продолжающая войну против Украины, в обход санкций получила более 300 автоматизированных станков с компьютерным управлением от немецких производителей, узнали журналисты из документов таможни. Такие машины позволяют полностью автоматически, к примеру, разрезать сталь, сгибать листовой металл или сваривать металлические детали. По словам авторов материала, без этих станков с числовым программным управлением (ЧПУ) сейчас "практически немыслимо" производство автомобилей, самолетов, а также боеприпасов.

Журналисты приводят данные старшего аналитика Совета экономической безопасности Украины Елены Юрченко о том, что 80 процентов станков с ЧПУ в России сейчас используются для военного производства. "С помощью машин с ЧПУ они могут производить гораздо быстрее и точнее, что крайне важно в особенности с оружейной сфере. В конечном итоге это позволяет им производить еще более смертоносное оружие. А Германия является лидером по производству этих станков и имеет долю на российском рынке до 30 процентов", - отметила украинский эксперт.

В РФ поставляется продукция более 30 немецких станкостроителей

Как выяснила SWR с использованием видео- и фотоматериалов, немецкая продукция активно используется компаниями, снабжающими российскую армию двигателями и деталями для самолетов и ракет. Среди этих фирм - "КамАЗ", НИР, "Индустриальные решения", "Парсек".

Журналисты установили более 30 немецких производителей, чьи станки в прошлом году были экспортированы в Россию. Многие из этих компаний базируются в федеральной земле Баден-Вюртемберг, известной большим числом машиностроительных фирм. Среди них - компании Walter Maschinenbau из Тюбингена, Vollmer из Бибераха, Fein GmbH из Швебиш-Гмюнда, Heller из Нюртингена и другие.

Примерно в двух третях случаев оборудование из ФРГ было ввезено в Россию через Турцию. Некоторые из турецких посредников имеют прямые связи с РФ, а некоторые даже были основаны российскими предпринимателями, сообщает далее телекомпания.

Компании отрицают нарушение закона

Немецкие компании заявили SWR, что соблюдают санкции против Москвы и не знают, как их станки оказались в России. Объединение немецких машиностроителей предположило, что фирмы в общем и целом придерживаются санкционных правил и законов. "Компании и посредники, которые не соблюдают действующее законодательство, совершают уголовное преступление. Запрет на поставки в Турцию мы отвергаем", - добавили в отраслевом объединении в ответ на запрос телекомпании.

Между тем, эксперт по санкциям Беньямин Хильгеншток (Benjamin Hilgenstock) из Киевской школы экономики считает, что немецкие компании действительно не всегда знают, куда отправляется их продукция, но они "однозначно могли бы это выяснить, если бы попытались". "Обход санкций - чрезвычайно прибыльное дело. Как правило, в третьей стране найдется человек, который это сделает и которому за это щедро заплатят", - поясняет он. Эксперт призвал правительство ФРГ ужесточить для компаний обязательства по контролю цепочек поставок своей продукции и усилить меры против обхода санкций.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Очередной любопытный тендер: Рижская дума хочет нанять фотографов за 30 000 евро

Важно 20:04

Важно 0 комментариев

Центральная администрация Рижского столичного самоуправления объявила тендер на  "Фотографирование и сопутствующие услуги". И готова заплатить за хорошие снимки мэра и его приближенных аж 30 000 евро (+PVN) из денег налогоплательщиков, сообщает pietiek.com.

Центральная администрация Рижского столичного самоуправления объявила тендер на  "Фотографирование и сопутствующие услуги". И готова заплатить за хорошие снимки мэра и его приближенных аж 30 000 евро (+PVN) из денег налогоплательщиков, сообщает pietiek.com.

Читать
Загрузка

Иностранцам разрешено служить в латвийской армии в случае мобилизации: теперь официально

Мир 19:36

Мир 0 комментариев

В случае мобилизации в латвийской армии смогут служить и граждане других стран, это предусмотрено поправками к закону о военной службе, принятыми сегодня в окончательном чтении в Сейме, сообщает LSM+.

В случае мобилизации в латвийской армии смогут служить и граждане других стран, это предусмотрено поправками к закону о военной службе, принятыми сегодня в окончательном чтении в Сейме, сообщает LSM+.

Читать

Neatkarīgā: смогут ли 46 российских боевиков также беспрепятственно въехать в Латвию?

Важно 19:29

Важно 0 комментариев

Как такое возможно, что в нашей стране, которая тратит на свою оборону 3% ВВП, спокойно разъезжают на замаскированном под полицию автобусе 46 мигрантов, которые могли бы оказаться бойцами вражеского спецназа? Как возможно, что мы тратим огромные деньги на обустройство границы заборами, экранами и бетонными блоками, а через это все свободно маршируют так называемые мигранты?

Как такое возможно, что в нашей стране, которая тратит на свою оборону 3% ВВП, спокойно разъезжают на замаскированном под полицию автобусе 46 мигрантов, которые могли бы оказаться бойцами вражеского спецназа? Как возможно, что мы тратим огромные деньги на обустройство границы заборами, экранами и бетонными блоками, а через это все свободно маршируют так называемые мигранты?

Читать

Правительство договорилось с самоуправлениями: оставшиеся спорные вопросы будут обсуждаться отдельно

Новости Латвии 18:29

Новости Латвии 0 комментариев

Премьер-министр Эвика Силиня и председатель Латвийского союза самоуправлений (ЛСС) Гинтс Каминскис в четверг подписали протокол соглашения и разногласий между правительством и ЛСС по бюджету 2025 года и бюджетным рамкам на последующие три года, одновременно договорившись о том, что самоуправления проведут дальнейшие дискуссии по спорным вопросам.

Премьер-министр Эвика Силиня и председатель Латвийского союза самоуправлений (ЛСС) Гинтс Каминскис в четверг подписали протокол соглашения и разногласий между правительством и ЛСС по бюджету 2025 года и бюджетным рамкам на последующие три года, одновременно договорившись о том, что самоуправления проведут дальнейшие дискуссии по спорным вопросам.

Читать

Придется решать сразу: родителям первоклассников ограничат выбор школ для учебы

Важно 18:20

Важно 0 комментариев

 Со следующего учебного года подать заявку на место в первом классе для ребенка можно будет не более чем в пять школ Риги, предусматривают поддержанные сегодня комитетом Рижской думы по образованию, культуре и спорту поправки к обязательным правилам "Порядок регистрации и рассмотрения заявлений о приеме детей в 1-й класс в образовательные учреждения Рижского самоуправления".

 Со следующего учебного года подать заявку на место в первом классе для ребенка можно будет не более чем в пять школ Риги, предусматривают поддержанные сегодня комитетом Рижской думы по образованию, культуре и спорту поправки к обязательным правилам "Порядок регистрации и рассмотрения заявлений о приеме детей в 1-й класс в образовательные учреждения Рижского самоуправления".

Читать

Новинка! Работодатели будут обязаны информировать СГД о выплате зарплат наличными

Новости Латвии 18:14

Новости Латвии 0 комментариев

Со следующего года работодатели будут обязаны информировать Службу государственных доходов (СГД) о том, что они выплачивают зарплаты работникам наличными. Соответствующие изменения утверждены Кабинетом министров.

Со следующего года работодатели будут обязаны информировать Службу государственных доходов (СГД) о том, что они выплачивают зарплаты работникам наличными. Соответствующие изменения утверждены Кабинетом министров.

Читать