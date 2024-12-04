В Европе считают возможной отправку миротворцев в Украину

Если между Киевом и Москвой будет заключено какое-либо соглашение о прекращении огня, страны Европы могут направить в Украину свои войска. Об этом в контексте встречи министров иностранных дел стран НАТО, проходящей 3-4 декабря в Брюсселе, сообщили DW на условиях анонимности сразу два источника, причем в обоих случаях речь шла о потенциальной наблюдательной миссии.

Такой шаг, как полагают собеседники, мог бы стать одним из вариантов вклада государств Европы в процесс урегулирования в Украине, но при этом запрос об отправке миротворческих войск должен исходить от самой Украины.

Официально таких заявлений в НАТО сделано не было - ни на национальном уровне, ни на уровне Североатлантического альянса. Предполагается, что если подобная миссия и состоится, то лишь в долгосрочной перспективе и от имени отдельных государств, а не всей НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции во вторник, 3 декабря, не ответил на вопрос о возможных войсках союзников на украинской территории как одном из шагов в мирном урегулировании в Украине.

"Я не собираюсь комментировать каждую новость, поступающую от каждого члена альянса, поскольку считаю, что мы должны сосредоточиться - и именно это мы будем делать сегодня и завтра - на том, чтобы Украина могла начать эти переговоры с наилучшей возможной позиции", - сказал Рютте. Чиновники НАТО пока тоже не комментируют эту тему.

Глава МИД Чехии Ян Липавский сказал журналистам, что не хочет говорить о войсках НАТО на территории Украины, а его коллега по должности из Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что "солдаты на земле - это значит война", и скептически высказался по поводу того как европейские правительства смогут объяснить подобные решения своим избирателям.

Глава МИД Украины Андрей Сибига по прибытии на заседание выступил перед журналистами, но на их вопросы не ответил.