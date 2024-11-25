В Европе падает производство велосипедов, хотя интерес к ним растет

Велосипед - это экологично, полезно для здоровья и зачастую удобнее, чем другие виды транспорта. Казалось бы, спрос на велосипеды должен расти. Однако, по данным Евростата, анализирующего цифры за предыдущий год, 2023-й стал сложным для отрасли. Объемы производства в секторе упали почти на четверть по сравнению с 2022 годом, дав на выходе менее 10 миллионов единиц новых велосипедов.

Велокультура - визитная карточка Нидерландов и скандинавских стран, но первой по объемам производства в 2023 году в ЕС стала Португалия - там выпустили 1,8 миллионов единиц велосипедов. За ней следуют Румыния (1,5 миллиона единиц), Италия и Польша Еврсотат отмечает: в 14 из 17 попавших в отчет стран зафиксировано падение производства, причем самое заметное - в Румынии. Там выпустили на миллион велосипедов меньше, чем годом раньше.

Майк Дефресне, отраслевой эксперт, считает, что карты в секторе спутала пандемия. Действительно, на фоне ковидных ограничений велосипед оставался одним из немногих видов доступного досуга, и рост продаж велосипедов в ЕС в период с 2020 по 2021 год обусловлен главным образом последствиями карантинов. Но после пандемии, подчеркивает Дефресне, люди стали покупать менее активно. "Магазины же по-прежнему заказывали большие партии, но прежнего спроса не было", - уточняет он.

Европейская велоиндустрия сегодня - это около 1000 малых и средних предприятий и миллион рабочих мест. Эксперты предупреждают, что дальнейший спад может привести к увольнениям. "Производство велосипедов трудно предсказать, - соглашается Дефресне. - Но стимулирование людей с помощью городских велосипедных инициатив может помочь".

Поможет, надеются специалисты, и подписанная в ЕС декларация о поддержке велотранспорта и развитии велоиндустрии. Ее цель - сократить количество машин на дорогах.