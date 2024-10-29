В этом-то и кроется проблема! Домбрава в Сейме разразился речью о мигрантах

«У бизнеса есть где разогнаться! За счет нашей национальной безопасности, за счет нашего языка, что уже происходит в реальности. У нас в Латвии есть университеты, которые основательно специализируются на таком бизнесе, зарабатывают на нем многие сотни тысяч евро, не заботясь о качестве высшего образования», - говорит Домбрава.

«И здесь нет никакого различия между преподавателями и студентами из третьих стран, о которых я говорю, и преподавателями и студентами из Европейского союза и Европейской экономической зоны. И в этом-то и кроется проблема! И следующая проблема заключается в том, что нет никаких конкретных обязательств перед этими преподавателями в долгосрочной перспективе, которые также, конечно, если они остаются в Латвии, должны уважать национальный язык».