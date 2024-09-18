В Екабпилсе полиция задержала мужчину за похищение бывшей жены

В субботу, 14 сентября, около 23.14 в Государственную полицию поступила информация о женщине, которая не вернулась на место жительства в Мадонском крае. Допускалось, что женщину могли похитить и увезти в неизвестном направлении. С телефона женщины семье было отправлено сообщение с просьбой о помощи, в котором говорилось, что ее увозят против воли.

Получив эту информацию, полиция немедленно начала поиски. По данным следствия, женщина ехала в своем автомобиле, когда мужчина перехватил ее и насильно усадил в свою машину. В ходе оперативных мероприятий полиция установила возможное местонахождение женщины в Екабпилсе, где в квартире была обнаружена похищенная женщина, а мужчина был задержан.

Было установлено, что женщина и мужчина раньше жили вместе.

Суд дал санкцию на арест задержанного.

По факту похищения человека возбуждено уголовное дело по статье 153 Уголовного закона. Это преступление наказывается лишением свободы на срок до десяти лет, надзором полиции на срок до трех лет или без него, а также с возможной конфискацией имущества.

