В день поминовения усопших в Риге пустили дополнительные рейсы общественного транспорта

На 9-м, 12-м, 29-м и 56-м автобусных маршрутах, а также 19-м троллейбусном маршруте будут курсировать транспортные средства повышенной вместимости.

Автобусы 11-го маршрута с 8:00 до 17:00 будут заезжать на кладбище Яунциема на каждом рейсе в обоих направлениях, а с 10:00 до 16:00 будут организованы дополнительные рейсы.

На 39-м автобусном маршруте дополнительные рейсы вводятся с 9:20 до 16:10, на 48-м - с 10:00 до 17:10.

11-й трамвай с 10:00 до 18:00 будет курсировать по временному расписанию примерно с 9-минутным интервалом движения.

На 19-м троллейбусном маршруте будут курсировать троллейбусы повышенной вместимости. Они будут останавливаться на остановке "Дзинтарс" (кладбище Зиепниеккална).

