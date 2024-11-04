В дело пошел топор: под Парижем произошла кровавая драка, подростку отрубили руку

Как сообщили в полиции, столкновение произошло около восьми утра. В ход пошли топор, нож, катана и бейсбольные биты. Причины драки пока неизвестны.

Одному из пострадавших отрубили руку, другому — рассекли череп. Остальные были ранены менее серьезно. Участникам драки — около 16-17 лет. Реда Белхадж, представитель полицейского подразделения UN1TE, обращает внимание на возраст жертв: "Это очень молодые люди, они, судя по описаниям, являются учениками средней школы".

"Удивительно, что это произошло в восемь утра, в начале новой четверти, после двухнедельных каникул. Возможно, это означает, что у них там была назначена встреча. Ошеломляет также то, что это может означать, что они шли в свои школы с оружием", — отметил представитель полиции департамента Сена и Марна Иван Ассиома.

Когда на место прибыли полицейские, виновников нападения там уже не было. Позже главного из них, 16-летнего юношу, задержали у него дома. Там же был найден топор. Правоохранители считают, что инцидент связан с разборками между преступными бандами и не связан с наркотрафиком.

Линия, на которой произошел инцидент, обслуживает парижскую агломерацию с востока на запад, проходя через вокзал Сен-Лазар в центре французской столицы.