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В декабре ожидается наплыв туристов: в Риге пришвартуется круизный лайнер на 1800 человек

© LETA 9 декабря, 2024 09:39

Бизнес 0 комментариев

Круизный лайнер Birka Gotland, принадлежащий шведским компаниям Rederi AB Gotland и Viking Line, сегодня пришвартуется в Рижском порту. Агентство LETA со ссылкой на представителей Управления Рижского свободного порта сообщает, что по плану судно «Birka Gotland» пришвартуется в Рижском порту в 10 часов утра, а покинет порт в 17 часов.

Судно «Birka Gotland» также планирует зайти в Рижский порт 16 декабря. Корабль имеет длину 177 метров и общую пассажировместимость 1800 человек.

Сообщается, что в декабре в Риге пришвартуется больше круизных судов, чем в предыдущие годы. Кроме того, ожидается, что Рижский порт завершит сезон 2024 года с 66 обслуженными судами, что на четыре судна больше, чем в прошлом году.

Зимние круизы продолжатся в начале следующего года, поскольку Рига включена в круизный маршрут Nordic City Escape британской компании Ambassador Cruise Line. Визит корабля Ambience в порт Рига ожидается 19 февраля следующего года.

 Управление Рижского свободного порта прогнозирует, что этой зимой Ригу на круизных лайнерах посетят около 6000 туристов из Германии, Франции, Скандинавии, Великобритании и других стран.

Согласно информации, собранной Управлением Рижского свободного порта, в следующем году в Ригу заявлен 81 заход круизных судов. Сезон запланирован с февраля по декабрь.

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