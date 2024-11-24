В Даугавпилсе произошел пожар в пятиэтажном доме; спасено несколько человек, четверо пострадали

В 14:05 в ГПСС поступил вызов на ул. Пушкина в Даугавпилсе, где в квартире на втором этаже загорелись бытовые предметы на площади 20 кв.м и образовалось сильное задымление. Спасатели, используя маски, спасли из горящей квартиры двух человек, еще одного человека из этой же квартиры спас сосед. Из квартир наверху пожарные спасли восемь человек, четверо были эвакуированы, еще двое эвакуировались своими силами.

В пожаре пострадали четыре человека, трое из них находились в квартире, где произошло возгорание. Их передали медикам.

Работа ГПСС на месте происшествия завершилась в 15:32. Пожарные не слышали в квартире предупреждающий сигнал дымового детектора, который предупредил бы о задымлении своевременно.