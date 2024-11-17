Издание Executive Intelligence Review пишет, что обвинения против Жданок связаны с возможным ее сотрудничеством с Федеральной службой безопасности России, однако сама Жданок характеризует эти обвинения как политически мотивированные. По словам Жданок, эти обвинения представляют собой свести с ней счеты за ее работу в Европарламенте. В течение 20 лет, с 2004 по 2024 год, Жданок активно участвовала в защите прав русскоязычной общины как в Латвии, так и в других странах Балтии. Она критиковала политику националистических режимов и указывала на дискриминацию по отношению к нацменьшинствам. После вторжения России в Украину в 2022 году репрессии против этих общин в странах Балтии усилились, заявляют ее защитники.

Согласно сообщению EIR, латвийские органы власти обвиняют Жданок в деятельности в интересах РФ, в том числе в распространении информации и в поддержке консолидации нацменьшинств. Обвинения основаны на электронных письмах, полученных в результате взлома ее почтового ящика. Как заявляет Служба госбезопасности (СГБ) Латвии, только одно из этих писем, датированное 2017 годом, возможно, может послужить основанием для обвинений.

При обыске в квартире Жданок конфискованы документы и носители данных, которые по запросу ее адвоката были опечатаны и остались в распоряжении брюссельской полиции. Сообщается, что следователь СГБ прибыл на обыск в надежде получить доказательства, однако бельгийский суд решил оставить материалы опечатанными. Во время предыдущего обыска в Латвии СГБ изъяла книги по истории России, пионерские вымпелы и другие вещи, которые были сочтены возможными доказательствами.

Адвокат Жданок подчеркивает, что до 2024 года она в качестве депутата Европарламента обладала иммунитетом, защищающим ее политическую деятельность. Защита заявляет, что обвинения - это способ расправы с ней после окончания срока депутатских полномочий.

Сейчас бельгийский суд будет решать о том, как дальше использовать изъятые документы и продвигать дело Татьяны Жданок. Тем временем сторонники Жданок заявляют о необходимости разъяснять политический характер обвинений и ее влияние на политическую свободу в Европе.