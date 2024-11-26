В Британии умер старейший мужчина в мире

Тиннисвуд стал самым пожилым человеком в мире в апреле этого года, когда Хуан Висенте Перес Мора из Венесуэлы скончался в возрасте 114 лет. Британец-долгожитель родился в августе 1912 года в Ливерпуле. Со своей женой, Блодвен, он познакомился на танцах в Ливерпуле, и в 1942 году они поженились. В 1943 году родилась их дочь Сьюзан, и супруги прожили вместе 44 года до смерти Блодвен в 1986 году.

Помимо дочери, у Тиннисвуда остались четверо внуков и трое правнуков. После Второй мировой войны он работал в британской Королевской почтовой службе, а затем бухгалтером в компаниях Shell и BP. В 1972 году Тиннисвуд вышел на пенсию.

С тех пор как в 2012 году ему исполнилось 100 лет, он ежегодно получал поздравительную открытку от монарха — сначала от покойной королевы Елизаветы II, которая была младше его почти на 14 лет, а в последнее время — от короля Карла III.

Тиннисвуд ранее рассказывал Би-би-си, что в молодости он был «довольно активным» и «много ходил пешком», но сказал, что не знает, почему ему досталось такое долголетие. Он настаивал, что «ничем не отличается» от других людей, добавляя: «Ты либо живешь долго, либо коротко — и ничего не можешь с этим поделать».