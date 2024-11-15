В ближайшие дни в Риге ожидаются значительные ограничения дорожного движения

С вечера воскресенья, 17 ноября, движение будет закрыто на участке набережной 11 ноября и улицы Экспорта.

С воскресенья с 15:00 до понедельника 18:00 движение транспортных средств будет запрещено на участке набережной 11 ноября от Каменного моста до улицы Муйтас и на участке улицы Экспорта от улицы Элизабетес до набережной 11 ноября.

Также с воскресенья с 13:00 до понедельника 18:00 движение будет закрыто на участках улиц Полю гате и Бискапа гате от набережной 11 ноября до параллельной ей улицы.

С 8:00 до 15:00 движение будет ограничено, а при необходимости закрыто на набережной 11 ноября на правой крайней полосе на участке длиной 150 метров от улицы Миесниеку в сторону Полю гате.

С 18:00 до 23:00 движение будет закрыто при необходимости на участке набережной 11 ноября от Каменного моста до набережной генерала Радзиня и на участке набережной генерала Радзиня от набережной 11 ноября до улицы Карля Миленбаха.

С воскресенья с 15:00 до понедельника 18:00 на участке улицы Пилс от Полю гате до Домской площади и на участке Домской площади от улицы Пилс до улицы Екаба будет организовано двухстороннее движение.

Также с воскресенья с 15:00 до понедельника 18:00 движение грузовых автомобилей будет запрещено на участке улицы Экспорта от улицы Ханзас до улицы Муйтас и на участке улицы Краста от моста Салу до улицы 13 Января.

При необходимости в воскресенье с 18:00 до окончания генеральной репетиции военного парада Национальных вооружённых сил (НВС), а также в понедельник с 13:30 до 15:00 движение транспортных средств, за исключением общественного транспорта, будет запрещено на Каменном мосту, участке бульвара Узварас от улицы Валгума до Каменного моста, на набережной 11 ноября от Каменного моста до Железнодорожного моста и на улице 13 Января от бульвара Райня до набережной 11 ноября.

В понедельник, 18 ноября, с 10:00 до 18:00 движение будет закрыто на набережной генерала Радзиня в направлении улицы Краста, на участке улицы Краста от улицы Езусбазницас до съезда с Островного моста в сторону Южного моста, на съезде с Островного моста в направлении центра города и на участке набережной генерала Радзиня от улицы Карля Миленбаха до набережной 11 ноября.

С 13:30 до 15:00 движение будет закрыто на участке улицы Калькю от набережной 11 ноября до Ратушной площади.

В понедельник с 7:00 до окончания военного парада движение транспортных средств и пешеходов будет запрещено на дамбе АБ.

По соображениям безопасности наблюдать за военным парадом НВС и его генеральной репетицией с Вантового моста будет невозможно. Однако для пешеходов и велосипедистов, желающих перейти с одного берега Даугавы на другой, мост будет доступен.

Движение пешеходов на Вантовом мосту во время проведения мероприятий будут регулировать Военная полиция национальных вооруженных сил, муниципальная полиция Риги и Государственная полиция.

Рижская дума уверяет, что Вантовый мост безопасен для повседневной нагрузки, но при большем скоплении людей возможны риски.

При необходимости движение пешеходов, велосипедистов и пользователей электросамокатов будет ограничено во время церемонии возложения цветов, торжественных мероприятий на площади у Памятника Свободы, генеральной репетиции военного парада НВС, самого парада и других мероприятий.

Во время военного парада и шествия с факелами в понедельник движение на их маршрутах и пересекающих маршруты улицах будет регулироваться, ограничиваться или закрываться при необходимости.

Во время проведения мероприятий в нескольких местах будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств.