Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 16. Ноября Завтра: Banga, Glorija

В ближайшие дни в Риге ожидаются значительные ограничения дорожного движения

© LETA 15 ноября, 2024 21:03

Новости Латвии 0 комментариев

В понедельник, 18 ноября, в связи с празднованием 106-й годовщины провозглашения Латвийской Республики в Риге будут введены значительные ограничения дорожного движения, сообщила в Рижской думе.

С вечера воскресенья, 17 ноября, движение будет закрыто на участке набережной 11 ноября и улицы Экспорта.

С воскресенья с 15:00 до понедельника 18:00 движение транспортных средств будет запрещено на участке набережной 11 ноября от Каменного моста до улицы Муйтас и на участке улицы Экспорта от улицы Элизабетес до набережной 11 ноября.

Также с воскресенья с 13:00 до понедельника 18:00 движение будет закрыто на участках улиц Полю гате и Бискапа гате от набережной 11 ноября до параллельной ей улицы.

С 8:00 до 15:00 движение будет ограничено, а при необходимости закрыто на набережной 11 ноября на правой крайней полосе на участке длиной 150 метров от улицы Миесниеку в сторону Полю гате.

С 18:00 до 23:00 движение будет закрыто при необходимости на участке набережной 11 ноября от Каменного моста до набережной генерала Радзиня и на участке набережной генерала Радзиня от набережной 11 ноября до улицы Карля Миленбаха.

С воскресенья с 15:00 до понедельника 18:00 на участке улицы Пилс от Полю гате до Домской площади и на участке Домской площади от улицы Пилс до улицы Екаба будет организовано двухстороннее движение.

Также с воскресенья с 15:00 до понедельника 18:00 движение грузовых автомобилей будет запрещено на участке улицы Экспорта от улицы Ханзас до улицы Муйтас и на участке улицы Краста от моста Салу до улицы 13 Января.

При необходимости в воскресенье с 18:00 до окончания генеральной репетиции военного парада Национальных вооружённых сил (НВС), а также в понедельник с 13:30 до 15:00 движение транспортных средств, за исключением общественного транспорта, будет запрещено на Каменном мосту, участке бульвара Узварас от улицы Валгума до Каменного моста, на набережной 11 ноября от Каменного моста до Железнодорожного моста и на улице 13 Января от бульвара Райня до набережной 11 ноября.

В понедельник, 18 ноября, с 10:00 до 18:00 движение будет закрыто на набережной генерала Радзиня в направлении улицы Краста, на участке улицы Краста от улицы Езусбазницас до съезда с Островного моста в сторону Южного моста, на съезде с Островного моста в направлении центра города и на участке набережной генерала Радзиня от улицы Карля Миленбаха до набережной 11 ноября.

С 13:30 до 15:00 движение будет закрыто на участке улицы Калькю от набережной 11 ноября до Ратушной площади.

В понедельник с 7:00 до окончания военного парада движение транспортных средств и пешеходов будет запрещено на дамбе АБ.

По соображениям безопасности наблюдать за военным парадом НВС и его генеральной репетицией с Вантового моста будет невозможно. Однако для пешеходов и велосипедистов, желающих перейти с одного берега Даугавы на другой, мост будет доступен.

Движение пешеходов на Вантовом мосту во время проведения мероприятий будут регулировать Военная полиция национальных вооруженных сил, муниципальная полиция Риги и Государственная полиция.

Рижская дума уверяет, что Вантовый мост безопасен для повседневной нагрузки, но при большем скоплении людей возможны риски.

При необходимости движение пешеходов, велосипедистов и пользователей электросамокатов будет ограничено во время церемонии возложения цветов, торжественных мероприятий на площади у Памятника Свободы, генеральной репетиции военного парада НВС, самого парада и других мероприятий.

Во время военного парада и шествия с факелами в понедельник движение на их маршрутах и пересекающих маршруты улицах будет регулироваться, ограничиваться или закрываться при необходимости.

Во время проведения мероприятий в нескольких местах будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 2 реакций
Комментарии (0) 2 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Не знаю, на чьем газе я готовлю!» — рижанка платит за газ вдвойне; почему так получилось?

Важно 09:46

Важно 0 комментариев

Рижанку Инесе недавно удивили счета за газ. Она обычно использует только две конфорки для приготовления еды и шутит, что в одной конфорке у нее газ от Elektrum, а во второй от Latvijas gāze, сообщает "Без табу".

Рижанку Инесе недавно удивили счета за газ. Она обычно использует только две конфорки для приготовления еды и шутит, что в одной конфорке у нее газ от Elektrum, а во второй от Latvijas gāze, сообщает "Без табу".

Читать
Загрузка

Суббота будет ветреной и облачной; с утра уже побит рекорд по теплу

Важно 09:15

Важно 0 комментариев

Ранним утром в субботу в селе Колка температура воздуха повысилась до +10,4 градуса - это новый рекорд для 16 ноября на этой метеостанции, о чем свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ранним утром в субботу в селе Колка температура воздуха повысилась до +10,4 градуса - это новый рекорд для 16 ноября на этой метеостанции, о чем свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

Ланга в шоке: в Резекне продают ассорти российских шоколадных конфет!

Важно 07:36

Важно 0 комментариев

"Резекне по-прежнему - как паРашка! - Пишет поэтесса Лиана Ланга на своей станичке в Фейсбук. Для тех, кто не в курсе, так Лиана и ее соратники называют Российскую федерацию. - В Даугавпилсе продают чебурашек - символ российской войны в Украине, а в Резекне предлагают конфеты paRaška. Все это есть в Facebook. Но куда смотрит Служба государственных доходов?

"Резекне по-прежнему - как паРашка! - Пишет поэтесса Лиана Ланга на своей станичке в Фейсбук. Для тех, кто не в курсе, так Лиана и ее соратники называют Российскую федерацию. - В Даугавпилсе продают чебурашек - символ российской войны в Украине, а в Резекне предлагают конфеты paRaška. Все это есть в Facebook. Но куда смотрит Служба государственных доходов?

Читать

Русские не станут читать новости на латышском: исследователь намекнул на неверную политику правительства

Важно 07:26

Важно 0 комментариев

Ведущий исследователь Рижского университета им. Страдыня Янис Юзефович, в интервью программе "Бульвар свободы" на Латвийском радио 1, заявил, что русскоязычные скорее всего не перейдут на латышские СМИ. 

Ведущий исследователь Рижского университета им. Страдыня Янис Юзефович, в интервью программе "Бульвар свободы" на Латвийском радио 1, заявил, что русскоязычные скорее всего не перейдут на латышские СМИ. 

Читать

Если в доме громкие соседи: хотя шуметь не запрещено, за беспокойство могут выписать штраф 500 евро

Важно 07:24

Важно 0 комментариев

Громкая музыка из машины во дворе, шумные ночные вечеринки, зубодробительный звук дрели в неурочное время, да и просто любители покатать металлические шары по полу... Кто не сталкивался с ситуациями, когда от шума за стеной или за окном хочется стиснуть зубы и заткнуть уши? И хотя действующие нормы не запрещают шуметь, например, после 11 вечера, на громких соседей все же можно найти управу.

Громкая музыка из машины во дворе, шумные ночные вечеринки, зубодробительный звук дрели в неурочное время, да и просто любители покатать металлические шары по полу... Кто не сталкивался с ситуациями, когда от шума за стеной или за окном хочется стиснуть зубы и заткнуть уши? И хотя действующие нормы не запрещают шуметь, например, после 11 вечера, на громких соседей все же можно найти управу.

Читать

Врач, пациент и языковой барьер: как решается вопрос с русским языком сегодня

Важно 07:01

Важно 0 комментариев

В этом году в Латвии заметно обострилась проблема, связанная с языковым барьером между молодыми врачами и возрастными пациентами, для которых латышский язык является неродным. В обществе, СМИ и на уровне главы Минздрава обсуждалась непростая ситуация: новое поколение врачей уже не владеет русским языком, а некоторые пациенты, особенно в возрасте, не владеют латышским языком настолько, чтобы свободно изъясняться с врачом на медицинские темы.

В этом году в Латвии заметно обострилась проблема, связанная с языковым барьером между молодыми врачами и возрастными пациентами, для которых латышский язык является неродным. В обществе, СМИ и на уровне главы Минздрава обсуждалась непростая ситуация: новое поколение врачей уже не владеет русским языком, а некоторые пациенты, особенно в возрасте, не владеют латышским языком настолько, чтобы свободно изъясняться с врачом на медицинские темы.

Читать