В ближайшие дни погода в Латвии изменится

Большую часть недели дождевые облака будут образовываться лишь местами в стране, на более обширных территориях и более интенсивные дожди пройдут во вторник в Курземе. Ветер ожидается преимущественно слабый.

Температура воздуха ночью понизится до +10...+17 градусов, днем потеплеет до +18...+25 градусов, во вторник днем местами в Курземе будет не теплее +16 градусов.

Ожидается, что и следующая неделя будет весьма теплой, продолжится метеорологическое лето.

Как сообщалось, согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, этой осенью и зимой средняя температура воздуха в Латвии ожидается выше нормы.