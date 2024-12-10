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В Белоруссию ввезли десятки ядерных боеголовок: Лукашенко

© Deutsche Welle 10 декабря, 2024 18:46

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Правитель Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в страну уже ввезли десятки тактических ядерных боеголовок из России. Он пригрозил использовать их против тех, кто пересечет границу государства.  По словам политика, ракеты "Орешник" в Беларуси разместят на площадках для ядерного оружия времен СССР, сообщает Deutsche Welle.

"Если ядерное оружие применить - это большая ответственность. По крайней мере после Хиросимы и Нагасаки никто еще кнопку ядерного оружия не нажал. Из мощнейших крупных государств, не говоря о Беларуси. Но я предупредил всех своих врагов, друзей и соперников: если вы только наступите на линию государственной границы, где я служил и так далее, ответ будет мгновенный. Я не буду смотреть, ядерное оружие или еще какое-то. Об этом мы условились с россиянами еще до того, как они вернули нам ядерное оружие", - сказал Лукашенко.

"Я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук. Многие пишут: "А, это шутка, никто ничего не ввез". Ввезли. А то, что говорят, что это шутка, значит, они прозевали. Они даже не заметили, как мы сюда их завезли. Мы об этом не говорим, это наше дело. А ответ будет и таким", - добавил правитель Беларуси.

 По его словам, после распада СССР Беларусь передала России стратегическое ядерное оружие, а сейчас получила от Москвы только тактическое. "Хотя, конечно, мощь, наверное, в пять раз мощнее, чем этот "Орешник". Поэтому ядерное оружие – это очень серьезно. А это обычное оружие. Которое не заражает объекты, территорию и прочее. Но мощь колоссальная", - продолжил Лукашенко.

Он заявил, что ракеты "Орешник" в Беларуси разместят на площадках, где при СССР находились стратегические ядерные ракеты. По словам Лукашенко, таких объектов в стране около 30 штук. "Мы выберем, потому что там минимальное расстояние до объектов поражения должно быть, разместим и нацелим их". Политик утверждает, что Владимир Путин принял его условие, что "цели определять будет мы в Беларуси, не россияне". "Вместе будем нажимать на кнопку, не дай Бог, если это нужно, но цели будем определять мы", - сказал Лукашенко.

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«Латвия может!» Наши спортсмены взяли золото за езду по бездорожью в джунглях Малайзии

Важно 20:49

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В гранд-финале Rainforest Challenge (RFC) 2024 в Малайзии, который называется Олимпийскими играми по вождению по бездорожью, спортсмены Санита и Вадим Селецкие из латвийской команды по бездорожью Vadims Seleckis Off-road Team завоевали золотую медаль в гонке в классе дизель и серебряные медали в классе R1 по итогам 10 дней соревнований в общем зачёте, сообщает Латвийская автомобильная федерация.

В гранд-финале Rainforest Challenge (RFC) 2024 в Малайзии, который называется Олимпийскими играми по вождению по бездорожью, спортсмены Санита и Вадим Селецкие из латвийской команды по бездорожью Vadims Seleckis Off-road Team завоевали золотую медаль в гонке в классе дизель и серебряные медали в классе R1 по итогам 10 дней соревнований в общем зачёте, сообщает Латвийская автомобильная федерация.

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Борьба с недобросовестными мигрантами: установлены более строгие требования для иностранной рабочей силы

Новости Латвии 20:42

Новости Латвии 0 комментариев

Правительство в целях борьбы с недобросовестным использованием системы по привлечению иностранной рабочей силы установило более строгие требования в этой сфере, сообщает Министерство экономики. В правила КМ «О трудоустройстве иностранцев», действующие с 2014 года, внесены коррекции, сообщает LSM+.

Правительство в целях борьбы с недобросовестным использованием системы по привлечению иностранной рабочей силы установило более строгие требования в этой сфере, сообщает Министерство экономики. В правила КМ «О трудоустройстве иностранцев», действующие с 2014 года, внесены коррекции, сообщает LSM+.

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«Я давно говорил, что я чистый ангел. Вот доказательство»: Ринкевич примерил на себя нимб (ФОТО)

Важно 20:35

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Президент Латвии Эдгар Ринкевич сегодня посетил Огре и после долгого рабочего дня также нашел время, чтобы посмотреть красивые рождественские украшения в городе.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич сегодня посетил Огре и после долгого рабочего дня также нашел время, чтобы посмотреть красивые рождественские украшения в городе.

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«Ригас сатиксме» напоминает водителям о «сезонных» штрафах: они подняты до 280 евро

Выбор редакции 20:34

Выбор редакции 0 комментариев

С приближением зимы ООО «Rīgas satiksme» призывает водителей личных автомобилей быть внимательными и следить за тем, чтобы их автомобиль не мешал движению общественного транспорта. «Rīgas satiksme» также подчеркивает, что подобные инциденты негативно влияют не только на движение транспорта, но и на пассажиров, которые не могут добраться до места назначения и вынуждены искать другие альтернативы или долго ждать на остановке.

С приближением зимы ООО «Rīgas satiksme» призывает водителей личных автомобилей быть внимательными и следить за тем, чтобы их автомобиль не мешал движению общественного транспорта. «Rīgas satiksme» также подчеркивает, что подобные инциденты негативно влияют не только на движение транспорта, но и на пассажиров, которые не могут добраться до места назначения и вынуждены искать другие альтернативы или долго ждать на остановке.

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Пожар в социальном доме в Риге: погиб человек, люди не могут вернуться в свои дома

Важно 20:23

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Во вторник в результате пожара в социальном доме в Риге на улице Иерикю, 2б погибли один человек и собака, четверых человек передали медикам Службы неотложной медицинской помощи, а некоторые из эвакуированных не могут вернуться в свои дома из-за повреждений здания, сообщает LETA.

Во вторник в результате пожара в социальном доме в Риге на улице Иерикю, 2б погибли один человек и собака, четверых человек передали медикам Службы неотложной медицинской помощи, а некоторые из эвакуированных не могут вернуться в свои дома из-за повреждений здания, сообщает LETA.

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Правительство спохватилось: продуктовые наборы для нуждающихся уменьшать не будут

Новости Латвии 20:14

Новости Латвии 0 комментариев

Со следующего года лица со статусом нуждающихся, как и раньше, смогут получать два продуктовых пакета в квартал, а люди со статусом малообеспеченного лица смогут получать продуктовые наборы до истечения срока действия подтверждающей этот статус справки, выданной социальной службой. Такое решение сегодня приняло правительство, сообщили в Министерстве благосостояния.

Со следующего года лица со статусом нуждающихся, как и раньше, смогут получать два продуктовых пакета в квартал, а люди со статусом малообеспеченного лица смогут получать продуктовые наборы до истечения срока действия подтверждающей этот статус справки, выданной социальной службой. Такое решение сегодня приняло правительство, сообщили в Министерстве благосостояния.

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«Мы вышли из советской тюрьмы, так что не четыре, а шесть дней в неделю должны работать»: Андрис Бите

Важно 20:04

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Комментируя предложение разрешить работодателям и работникам согласовывать в трудовом договоре четырехдневную рабочую неделю, Андрис Бите, президент Латвийской конфедерации работодателей и предприниматель, заявил в эфире телеканала TV24, что стоило бы подумать не о четырех-, а о ШЕСТИдневной рабочей неделе.

Комментируя предложение разрешить работодателям и работникам согласовывать в трудовом договоре четырехдневную рабочую неделю, Андрис Бите, президент Латвийской конфедерации работодателей и предприниматель, заявил в эфире телеканала TV24, что стоило бы подумать не о четырех-, а о ШЕСТИдневной рабочей неделе.

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