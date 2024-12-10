В Белоруссию ввезли десятки ядерных боеголовок: Лукашенко

"Если ядерное оружие применить - это большая ответственность. По крайней мере после Хиросимы и Нагасаки никто еще кнопку ядерного оружия не нажал. Из мощнейших крупных государств, не говоря о Беларуси. Но я предупредил всех своих врагов, друзей и соперников: если вы только наступите на линию государственной границы, где я служил и так далее, ответ будет мгновенный. Я не буду смотреть, ядерное оружие или еще какое-то. Об этом мы условились с россиянами еще до того, как они вернули нам ядерное оружие", - сказал Лукашенко.

"Я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук. Многие пишут: "А, это шутка, никто ничего не ввез". Ввезли. А то, что говорят, что это шутка, значит, они прозевали. Они даже не заметили, как мы сюда их завезли. Мы об этом не говорим, это наше дело. А ответ будет и таким", - добавил правитель Беларуси.

По его словам, после распада СССР Беларусь передала России стратегическое ядерное оружие, а сейчас получила от Москвы только тактическое. "Хотя, конечно, мощь, наверное, в пять раз мощнее, чем этот "Орешник". Поэтому ядерное оружие – это очень серьезно. А это обычное оружие. Которое не заражает объекты, территорию и прочее. Но мощь колоссальная", - продолжил Лукашенко.

Он заявил, что ракеты "Орешник" в Беларуси разместят на площадках, где при СССР находились стратегические ядерные ракеты. По словам Лукашенко, таких объектов в стране около 30 штук. "Мы выберем, потому что там минимальное расстояние до объектов поражения должно быть, разместим и нацелим их". Политик утверждает, что Владимир Путин принял его условие, что "цели определять будет мы в Беларуси, не россияне". "Вместе будем нажимать на кнопку, не дай Бог, если это нужно, но цели будем определять мы", - сказал Лукашенко.