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В Бауске из-за утечки газа эвакуированы учебное заведение, жилой дом и некоторые общественные здания

Редакция PRESS 22 ноября, 2024 14:29

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Из-за возможной утечки газа в Бауске были эвакуированы учебное заведение, жилой дом и некоторые общественные здания, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

В 12.16 в Государственную пожарную службу поступила информация о том, что на улице Дарза ощущается запах газа. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили возможную утечку природного газа из-под земли.

Оценив концентрацию газа и направление ветра, было принято решение эвакуировать людей на расстоянии 100 метров от этого места по направлению ветра. Людей эвакуировали из близлежащего учебного заведения, общественных зданий и жилого дома.

Пожарные продолжают обследовать здания вблизи места происшествия. Сотрудники компании Gaso также работают на месте происшествия, чтобы остановить утечку.

Gaso сообщило агентству LETA, что в службу спасения поступило несколько звонков о запахе газа в районе улиц Дарза, Салату и Ригас. Оперативно прибыв на место, сотрудники обнаружили утечку газа в колодцах подземных коммуникаций. Газоснабжение в районе было прекращено.

Поисками утечки газа в настоящее время занимаются специалисты компании Gaso.

Жителей Бауски просят пока не пользоваться газовыми приборами и открытым огнем.

Фото: иллюстративное

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