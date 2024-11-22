В Бауске из-за утечки газа эвакуированы учебное заведение, жилой дом и некоторые общественные здания

В 12.16 в Государственную пожарную службу поступила информация о том, что на улице Дарза ощущается запах газа. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили возможную утечку природного газа из-под земли.

Оценив концентрацию газа и направление ветра, было принято решение эвакуировать людей на расстоянии 100 метров от этого места по направлению ветра. Людей эвакуировали из близлежащего учебного заведения, общественных зданий и жилого дома.

Plkst. 12.16 saņemts izsaukums uz Dārza ielu Bauskā, kur no pazemes gaisā noplūda, iespējams, dabas gāze. Izvērtējot gāzes koncentrācijas daudzumu un vēja virzienu, tika pieņemts lēmums evakuēt cilvēkus 100 metru attālumā vēja virzienā no blakus esošām ēkām. — VUGD (@ugunsdzeseji) November 22, 2024

Пожарные продолжают обследовать здания вблизи места происшествия. Сотрудники компании Gaso также работают на месте происшествия, чтобы остановить утечку.

Gaso сообщило агентству LETA, что в службу спасения поступило несколько звонков о запахе газа в районе улиц Дарза, Салату и Ригас. Оперативно прибыв на место, сотрудники обнаружили утечку газа в колодцах подземных коммуникаций. Газоснабжение в районе было прекращено.

Поисками утечки газа в настоящее время занимаются специалисты компании Gaso.

Жителей Бауски просят пока не пользоваться газовыми приборами и открытым огнем.

Фото: иллюстративное