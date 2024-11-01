«Почему сейчас, когда Covid-19 закончился, нужно заранее регистрироваться в банке? Я инвалид, живу в сельской местности, вдруг сосед сказал, что едет в Ригу, взял меня бесплатно, я зашел в магазин, хотел зайти в банк "Citatele", но надо регистрироваться. Почему не может быть так, как было раньше?», - возмущается житель.

Журналисты посетили три филиала банка. Во всех них процедура аналогичная – для получения консультации необходимо заранее записаться на прием удаленно. В одном из банков до ближайшего времени регистрации всего три дня. В других добраться до сотрудника можно уже через час.

В одном из отделений банка удалось поговорить с женщиной, которая каждый месяц ходит в отделение за пенсией - она считает, что новый порядок удобный, а также заметила, что сотрудники стараются найти время, чтобы проконсультировать даже тех клиентов, которые еще не обращались удаленно! В Ассоциации финансовой индустрии поясняют, что изменения произошли под влиянием пандемии, на данный момент большинство вопросов можно решить удаленно, однако, если вы хотите пойти на консультацию лично, рекомендуется начать со звонка в банк и записаться на консультацию.

Новая процедура не предусматривает полного закрытия отделений в будущем, однако клиентам стоит рассчитывать на то, что решение конкретных вопросов со специалистом станет возможным только через несколько дней. Данные показывают, что отрасли, где работу можно выполнять удаленно, продолжают практиковать ее после пандемии и будут продолжать делать это в будущем.