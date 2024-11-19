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В Балтийском море перерезаны два кабеля связи

© BBC 19 ноября, 2024 14:15

Мир 0 комментариев

В Балтийском море в последние два дня были перерезаны два оптоволоконных подводных кабеля: один — между Литвой и Швецией, другой — между Финляндией и Германией. Страны, которых коснулись эти инциденты, подозревают диверсию.

В понедельник совместное заявление по поводу повреждения кабеля между Хельсинки и немецким Ростоком выпустили министерства иностранных дел Финляндии и Германии.

«Тот факт, что подобный инцидент немедленно порождает подозрения в преднамеренном повреждении, многое говорит о нестабильности в наше время, — говорится в заявлении. — Безопасности нашей Европы угрожает не только военная агрессия России в отношении Украины, но и гибридные военные действия злонамеренных акторов».

Первым, в воскресенье около десяти утра по местному времени, вышел из строя оптоволоконный подводный кабель длиной 218 км между Литвой и шведским островом Готланд.

Представитель литовского филиала телекоммуникационной компании Telia Андрюс Шемешкявичюс в понедельник сказал журналистам, что сразу после потери связи специалисты провели расследование и установили, что кабель поврежден.

По словам Шемешкявичюса, интернет-связь с клиентами Telia в Литве поддерживается по трем кабелям, и, хоть один из них и поврежден, интернет у пользователей не пропал.

«Контекст»

«Это абсолютно ключевая задача: выяснить, почему у нас сейчас два кабеля в Балтийском море не работают», — сказал в телеэфире министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин, которого цитирует агентство Reuters.

Второй кабель, Хельсинки-Росток, вышел из строя в ночь на понедельник.

Финская государственная компания Cinia, которая занимается телекоммуникациями и кибербезопасностью, объявила, что кабель длиной почти 1200 км перерезан возле южного окончания шведского острова Эланд (Öland) — то есть, намного южнее кабеля между Литвой и Готландом.

По словам главы Cinia Ари-Юсси Кнаапила, починка кабеля может занять от пяти до 15 дней.

8 октября 2023 года в Финском заливе были одновременно повреждены газопровод Balticconnector и кабель связи между Эстонией и Финляндией.

Власти этих стран позже пришли к выводу, что газопровод и кабель были повреждены якорем, волочившимся по дну за китайским контейнеровозом, но не смогли выяснить, было ли это случайностью или диверсией.

Определенно диверсией был подрыв трех ниток ведущего из России в Германию газопровода «Северный поток» в южной части Балтийского моря в сентябре 2022 года. Эту диверсию расследовали Германия, Швеция, Дания и Норвегия, мировая пресса выдвигала версии о причастности Украины, России и других стран, но официально виновники до сих пор не названы.

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