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В Balticom восстановили прямую трансляцию интерактивного ТВ; архив программ пока недоступен

© LETA 23 сентября, 2024 08:12

Новости Латвии 0 комментариев

После кибератаки, которая произошла в пятницу вечером, оператор кабельного ТВ Balticom возобновил прямое вещание интерактивного ТВ, это произошло утром в воскресенье, как сообщила агентству LETA  представитель предприятия Анастасия Муйжниеце.

Она пояснила, что пятничный инцидент затронул 1349 абонента интерактивного телевидения Balticom, хотя в целом эту услугу используют несколько тысяч клиентов предприятия, для которых в связи с устранением рисков для безопасности с вечера пятницы услуга временно не была доступна.

Муйжниеце также предупредила, что на данный момент архив интерактивного ТВ еще недоступен, так как работа над восстановлением его функций продолжается. Сколько времени это займет, она не смогла сказать, лишь предположила, что это может произойти в ближайшие дни.

Кроме того, представитель Balticom допустила возможность, что после возобновления работы запись в архив может начаться заново, а более старые записи, вероятно, перестанут быть доступными из соображений безопасности.

Уже сообщалось, что в пятницу была совершена кибератака на партнеров кабельного оператора Balticom. Инцидент зафиксирован 20 сентября в 20:52, вещание отключено в 20:58.

Что касается контента несоответствующего содержания, который транслировался, Муйжниеце сообщила, что вначале шла передача российской новостной программы, затем в эфире появился человек в маске, рассказывавший истории исключительно негативного содержания о российской армии. Транслировавшийся контент включал в себя неприятные кадры.

"Видео было антивоенной направленности, однако это всего лишь наше субъективное мнение", - сказала представитель предприятия, подчеркнув, что независимо от контента такие действия являются преступлением и оператор продолжит работу по выяснению всех обстоятельств случившегося. 

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