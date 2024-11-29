В Австралии детям младше 16 лет запретили доступ к соцсетям

"Мы делаем это для всех родителей. Их, так же, как и меня, очень беспокоит безопасность наших детей в интернете. Я хочу, чтобы австралийские семьи знали: правительство беспокоится о них." Энтони Албанезе, премьер-министр Австралии.

Многие его положения еще обсуждаются, но уже известно, что запрет не будет касаться тех детей, которые уже завели аккаунты в соцсетях.

Но запрет на новую регистрацию в соцсетях детей младше 16 лет станет всеобщим, и из этого правила не будет исключений даже в случае получения разрешения со стороны родителей.

Тем не менее штраф за нарушение нового закона самими пользователями не предусмотрен. Следить за выполнением этой нормы должны будут социальные сети, которым придется самостоятельно ограничить доступ детей. За нарушение требований цифровым платформам грозит штраф в размере более 30,4 млн в пересчете на евро.

При этом соцсетям будет запрещено обязывать пользователей предоставлять выданные правительством документы, удостоверяющие личность, включая паспорта или водительские права. Платформы также не смогут требовать цифровой идентификации через государственную систему. Возраст будут определять с помощью технологий, на разработку которых заключен контракт с одной из британских компаний.

"Будет ли закон идеальным? Нет. Но любой ли закон совершенен? Нет, не совершенен. Но если он поможет, даже если он поможет в самой малой степени, это сильно изменит жизнь людей", - сказал депутат Дэн Техан. Предполагается, что закон вступит в силу через 12 месяцев после принятия и может пересматриваться.

Большинство экспертов согласны, что соцсети могут представлять опасность для психического здоровья маленьких детей, но расходятся в мнении о том, эффективен ли будет полный их запрет.

Многие говорят о том, что полезнее было бы обучать детей безопасному и здоровому поведению в интернете.

Сторонники и критики запрета

Большинство экспертов согласны, что соцсети могут представлять опасность для психического здоровья маленьких детей, но расходятся в мнении о том, эффективен ли будет полный их запрет.

Многие говорят о том, что полезнее было бы обучать детей безопасному и здоровому поведению в интернете.

Критика сводится к тому, что законопроект был поспешно проведен через парламент без надлежащего изучения, что он не будет работать, создаст риски для конфиденциальности пользователей всех возрастов, и отнимет у родителей право решать, что лучше для их детей.

Оппоненты также утверждают, что запрет обернется изоляцией детей, лишит их позитивных аспектов социальных сетей, и приведет детей в даркнерт.

Независимый законодатель Зои Дэниел заявила, что законодательство "никак не повлияет на негативные стороны, присущие социальным сетям".

"Истинная цель этого закона не в том, чтобы сделать социальные сети безопасными, а в том, чтобы родители и избиратели почувствовали, что правительство что-то для этого делает", - заявила Дэниел.

"Есть причина, по которой правительство выставляет это законодательство как передовое в мире, - это потому, что ни одна другая страна не хочет этого делать", - добавила она.

Социальные платформы просили отложить голосование по законопроекту по крайней мере до того времени, когда станет понятно, каким именно образом будут проверять возраст пользователей.