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В Адажи установили «скульптуру» БМП за 183 тысячи евро: Спрудс поручил разобраться

Редакция PRESS 18 октября, 2024 18:43

Новости Латвии 0 комментариев

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В Адажи появилась скульптурная композиция в форме гусеничного бронетранспортёра на постаменте. По некоторым данным стоимость этого арт-объекта составила 183 тысячи евро. Предсказуемо,  соцсети взорвались о такой цифры, пущенной не на оборону, а на "макслу".

"Только ещё надо предусмотреть место для электрозарядки от министерства земледелия", - шутит депутат Рижской думы Константин Чекушин, опубликовавший фото объекта на своей странице в Facebook.

Кто-то в комментариях писал, что идея в целом хорошая и даже неплохо было бы установить такой же в Парке Победы. А кто-то напомнил, что если бронетранспортер стоит на постаменте, значит он перестал находится на вооружении нашей страны.

Параллельно служебной проверке по факту возведения "военизированной скульптурной композиции" с гусеничным бронетранспортером "CVR(T)" у военной базы в Адажи министр обороны Андрис Спрудс поручил разработать и ввести улучшения в связанные со строительством закупки и надзор за ними в оборонном секторе, в том числе провести аудит существующих проектов. Об этом министр сообщил агентству ЛЕТА.

Прежде всего, Спрудс поручил провести аудит существующих проектов, то есть тщательно проанализировать и предоставить информацию о строительных проектах, в которых ожидается значительное увеличение расходов (на 30% и более), отклонения от плана реализации или имеются какие-либо элементы риска.

Во-вторых, министр попросил подготовить предложения по дополнительным механизмам контроля и критериям, которые необходимо внедрить, чтобы проактивно и своевременно выявлять такие проекты. Важно, чтобы эти критерии оценки применялись ко всем закупкам, независимо от суммы, сказал министр.

Учитывая рост затрат в строительном секторе и законный интерес общества к увеличению расходов на оборону, министр рассматривает возможность усиления внутреннего контроля над строительными проектами. Он также обратился к главе Государственного контроля за рекомендациями по улучшению внутренних процессов.

По словам Спрудса, прецедент в Адажи показывает, что необходимо более оперативно реагировать на ситуации, в которых возможно нецелевое использование средств.

Он признал, что ему стало известно об этом объекте уже после установки бронетранспортера, что недопустимо. Министр назвал "скульптурную композицию" нецелесообразной тратой средств.

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