В 1-й класс — с шести лет: суд одобрил

Поэтому не являются неправомерными действия столичного самоуправления, которое решило при зачислении в конкретное муниципальное образовательное учреждение дать преимущество тем детям, которым в соответствующем году исполняется семь лет.

Как сообщили агентству ЛЕТА в КС, государство обязано создать доступную каждому ребенку систему образования, в том числе принимая во внимание право родителей принимать решение о реализации права ребенка на образование, однако государство не обязано обеспечивать получение ребенком основного образования в конкретной выбранной родителями школе.

В 2017 году Рижское самоуправление приняло обязательные правила, предусматривающие, что в приоритетном порядке в 1-й класс принимаются дети, которым в соответствующем календарном году исполняется семь лет. Шестилетнему ребенку, независимо от последовательности его регистрации, такая возможность предоставляется только в том случае, если в конкретной школе остается свободное место.

Дело было возбуждено по заявлению омбудсмена. По его мнению, самоуправление не имело компетенции на внедрение такого регулирования, а также нарушило включенный в Конституцию принцип правового равенства и ограничило право родителей принимать решения об образовании ребенка.

КС пришел к выводу, что Рижское самоуправление выполнило положительную обязанность, вытекающую из статей 110 и 112 Конституции, создав доступную систему образования при соблюдении права родителей принимать решение о реализации права ребенка на образование. Самоуправление приняло меры по обеспечению обучающихся основным образованием, так как для родителей предусмотрено право решать, начнет ли их ребенок получать основное образование в возрасте шести или семи лет и в каком образовательном учреждении его начнет. Эти меры приняты надлежащим образом, так как в самоуправлении достаточно учреждений, реализующих основные образовательные программы, и детям как шести, так и семи лет обеспечена возможность получить основное образование. В Рижском самоуправлении детям обеспечена возможность получить основное образование в образовательном учреждении, которое находится как можно ближе к месту их жительства.

Проверив, соблюден ли принцип правового равенства в обеспечении права на основное образование, КС прежде всего признал, что различное отношение к семилетним и шестилетним детям, имеющим право начать получение основного образования, установлено принятой в надлежащем порядке правовой нормой с соблюдением предоставленных самоуправлению полномочий. Самоуправления в соответствии с их автоматической функцией и полномочиями законодателя должны координировать распределение детей по образовательным учреждениям с учетом количества имеющихся на их территории школ и педагогов, доступности помещений, а также соразмерять право всех детей на получение основного образования. В Риге это делается в том числе с помощью оспоренной нормы.

Суд признал, что использование государством своей свободы действий может влиять на право родителей принимать решение об образовании ребенка и объем реализации этих прав может быть разным в зависимости от интересов общества, которые должны быть обеспечены в конкретном случае. Опираясь на заключения врачей, родителей детей и специалистов отрасли, законодатель установил в качестве обязательного возраста для получения основного образования семь лет. Поэтому в условиях ограниченности свободных мест в школах в интересах общества в первую очередь обеспечивается возможность начать обучение в 1-м классе тем детям, которые в соответствующем календарном году должны начать учиться в обязательном порядке, а именно, семилетним детям.

КС также учел, что в большинстве рижских муниципальных образований остаются свободные места даже после того, как в список претендентов на зачисление в 1-й класс включаются шестилетние дети. То есть в большинстве случаев их принимают в 1-й класс учебного заведения и они могут реализовать свое право на основное образование. Если ребенка не включают в список претендентов на зачисление в 1-й класс образовательного учреждения, то его родители могут получить информацию о свободных местах в 1-м классе в других образовательных учреждениях, находящихся на административной территории самоуправления. Обучаемому лицу, прием которого в 1-й класс конкретного образовательного учреждения невозможен, предлагается возможность получить основное образование в другом образовательном учреждении, расположенном как можно ближе к месту жительства семьи, при этом принимаются во внимания пожелания обучаемого лица и его родителей в отношении направленности образовательной программы.

При этом, как отмечает КС, шесть лет - это не тот возраст, когда ребенок должен в обязательном порядке начать получение основного образования. Родители, желающие, чтобы их ребенок посещал конкретное образовательное учреждение, в котором среди претендентов на зачисление в 1-й класс большая конкуренция, могут продлить ребенку освоение программы дошкольного образования до семи лет и, соответственно, ребенок сможет претендовать на свободное место в 1-м классе выбранного родителями учебного заведения, когда достигнет 7 лет.

Таким образом, при определении разного отношения к обучающимся шести и семи лет соблюден принцип соразмерности, отметил КС.

С учетом этого КС признал, что пункт 19 обязательных правил Рижской думы от 26 апреля 2023 года "Порядок регистрации и рассмотрения заявлений о приеме детей в 1-й класс в рижские муниципальные образования" соответствует Конституции.

Судья КС Вероника Круминя пояснила Латвийскому радио, что в конкретном случае рассматривались именно обязательные правила Рижской думы, но если аналогичное заявление будет получено в отношении какого-либо другого самоуправления, возможно, по этому поводу может быть возбуждено отдельное дело.