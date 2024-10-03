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Уже включили: в Риге начался отопительный сезон

Редакция PRESS 3 октября, 2024 16:24

Новости Латвии 0 комментариев

С сегодняшнего дня ООО "Rīgas namu pārvaldnieks" (RNP) начинает подключение к отоплению обслуживаемых предприятием жилых домов, сообщила агентству ЛЕТА представитель RNP Инита Кабанова.

Все здания планируется подключить к отоплению в течение трех дней, а о дате подключения конкретного дома жители будут оповещены индивидуальным сообщением от "e-parvaldnieks.lv" или в мобильном приложении.

Позже подключение отопления будет происходить в реновированных домах - они сохраняют тепло дольше, поэтому в целом отопительный сезон в них короче и обходится жителям дешевле.

В течение двух недель после подключения отопления продолжатся работы по стабилизации отопительной системы, в ходе которых проверяются и приводятся в порядок отопительные системы, если в них возникли повреждения, в том числе в результате неправильных и несогласованных ремонтных работ, проведенных жителями в летнее время.

Решение о начале отопительного сезона RNP принимает в соответствии с заранее установленными критериями: когда на протяжении по меньшей мере трое суток воздух на улице прогревается не выше +14 градусов, в какой-то момент остывая до +8 градусов, и при этом похожая или прохладная погода прогнозируется в ближайшие трое суток.

В теплые дни отопление отключится автоматически.

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