Уже весной может быть восстановлено движение поездов между Вильнюсом и Даугавпилсом

В четверг был проведен пробный рейс, который длился около 2,5 часов.

По словам представителей компании, маршрут позволил бы жителям Висагинаса чаще посещать Даугавпилс, и в настоящее время совместно с муниципалитетом рассматривается возможность возобновления маршрута.

В настоящее время поезда "LTG Link" ходят до Турмантаса на границе, но есть намерения продлить маршрут примерно на 15 километров до Даугавпилса.

С 27 декабря прошлого года поезда "LTG Link" ежедневно курсируют в Ригу, а в Даугавпилс, который является вторым по величине городом Латвии, поезда ходили по выходным в 2018 году.