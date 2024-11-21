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Уже весной может быть восстановлено движение поездов между Вильнюсом и Даугавпилсом

Редакция PRESS 21 ноября, 2024 14:10

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Движение пассажирских поездов между Вильнюсом и Даугавпилсом может возобновиться весной следующего года после завершения ремонта железной дороги в Латвии, сообщила литовская пассажирская железнодорожная компания "LTG Link".

В четверг был проведен пробный рейс, который длился около 2,5 часов.

По словам представителей компании, маршрут позволил бы жителям Висагинаса чаще посещать Даугавпилс, и в настоящее время совместно с муниципалитетом рассматривается возможность возобновления маршрута.

В настоящее время поезда "LTG Link" ходят до Турмантаса на границе, но есть намерения продлить маршрут примерно на 15 километров до Даугавпилса.

С 27 декабря прошлого года поезда "LTG Link" ежедневно курсируют в Ригу, а в Даугавпилс, который является вторым по величине городом Латвии, поезда ходили по выходным в 2018 году.

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