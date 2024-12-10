Уже в эту пятницу: самый яркий звездопад уходящего года

Пик метеорного дождя начнется с 23:00, и, хотя Луна будет почти полной, падающие звезды можно будет хорошо рассмотреть. Желательно найти место, где лунный свет будет немного закрыт - например, из-за дерева.

Обычно Геминиды могут подарить зрителям до 120 метеоров в час, но не стоит рассчитывать увидеть их все — всё зависит от погоды и места наблюдения. Лучшее время — после полуночи, а точка радианта, откуда "падают звезды", находится в созвездии Близнецов. Не обязательно смотреть прямо на него, лучше повернуться немного в сторону, чтобы увидеть метеоры с длинными хвостами!

Чтобы не упустить это космическое шоу, лучше находиться подальше от городского освещения и запастись горячим напитком. Помните, небо должно быть ясным, а если удастся найти укрытие от Луны — будет вообще идеально. Геминиды по-настоящему завораживают, так что не пропустите!