Уже скоро: напоминаем, что в портал latvija.lv нельзя будет зайти через интернет-банк; как тут быть?

Портал latvija.lv может быть необходим во многих ситуациях: например, когда нужно оформить пособие по болезни, получить информацию об административных штрафах, задекларировать место жительства и др. Особенно важен он для пенсионеров, так как там доступна полная информация Государственного агентства социального страхования (ГАСС, VSAA) и услуги этого агентства. Тут-то и могут возникнуть недоразумения и неудобства.

Все остальные доступные сейчас инструменты идентификации останутся в силе. На сайте Latvija.lv можно будет использовать eParaksts или eParaksts mobile, eID или Smart-ID. Для многих пользователей это ничего не изменит, потому что крупнейшие коммерческие банки в Латвии тоже используют Smart-ID для идентификации клиентов.

Изменения не коснутся доступа к другим сайтам госучреждений, в частности, системе электронного декларирования СГД.

Учиться пользованию инструментами нужно своевременно

"Если пользователь портала в данный момент еще не использует какое-либо из указанных средств электронной идентификации, рекомендуется своевременно запланировать установку более удобного инструмента на смарт-устройство или оформление eID-карты, а также освоение нужных навыков", - сказал nra.lv руководитель проектов по сотрудничеству административного департамента Государственного агентства цифрового развития Кристап Пределис.

Решение об изменении средств авторизации на портале latvija.lv принял Кабмин. 12 декабря 2023 года были изданы поправки к правила, регулирующим работу портала. Согласно им с 1 января 2025 года подключение к порталу возможно только с использованием квалифицированных средств электронной идентификации повышенной безопасности или средств личной электронной идентификации, соответствующим требованиям по безопасной аутентификации пользователей, указанным в регламенте Европарламента и Совета Европы.

За год общее число посещений портала latvija.lv превысило 5,5 миллиона. По статистике, 36% пользователей выбирают для аутентификации Smart-ID, 24% - электронную подпись, 40% - интернет-банк. Впрочем, с мая пользователей, заходящих на портал через интернет-банк, становится меньше.

Коммерческие банки больше не хотят работать вместо государства

Безопасность, конечно, важный аспект, но на самом деле у этих изменений "ноги растут" явно вот откуда: банки больше не хотят загружать ресурсы своих компьютерных систем огромным количеством операций, нужных для доступа к порталу latvija.lv. Это расходы. И это в самом деле не бизнес банков.

18 лет назад коммерческие банки "по доброте душевной" любезно согласились обеспечивать аутентификацию на портале latvija.lv, потому что у государства в то время другие инструменты для этого еще не были разработаны. Но банки не обязаны обеспечивать население инструментами для аутентификации на государственных порталах, к тому же уже достаточно давно эти инструменты обеспечивает само государство - это eID-карта, карта eParaksts, eParaksts Mobile, smartID (пользование eParaksts Mobile и smartID - бесплатное). Изменения в правила Кабмина были внесены по предложению Ассоциации финансовой отрасли Латвии.

Привычку заходить через интернет-банк придется забыть

Итак, с 1 января при подключении к latvija.lv в едином модуле подключения больше не будет кнопок с логотипами банков Swedbank, SEB, Luminor, Citadele и других. Останутся SmartID, а для иностранцев - Other EU countries. Будут также кнопки для eID-карты, eParaksts karte, eParaksts Mobile. Те, кто уже все это использовал, никаких неудобств не ощутят, а как будут заходить на портал остальные 40% жителей?

Нужна квалифицированная версия SmartID!

Более чем у миллиона латвийцев есть SmartID. Но есть и нюанс! Для работы с порталом latvija.lv необходима т.н. квалифицированная версия SmartID. Если при введении пин-кода цифры на экране телефона видны в белых кружочках на зеленом фоне - это не она: у квалифицированной версии цифры видны в зеленых кружочках на белом фоне. Ее можно получить, используя предложенный SmartID метод биометрической идентификации, установив SmartID с e-ID-картой или активизировав в банке при личном визите. После этого - больше никаких проблем: на портал latvija.lv можно будет зайти, введя свой персональный код, а затем пин-код SmartID.

У тех, кто пользуется электронной подписью, проблем не будет вообще.

Подключиться можно и с помощью eID-карты, но вряд ли это будет удобно: нужно считывающее устройство (кард-ридер), причем мобильное устройство для этого использовать нельзя - можно подключиться только через компьютер.

Еще есть люди, кто по возрасту или из-за слабого зрения, а также из принципа демонстративно не пользуются современными устройствами мобильной связи - они предпочитают старинные кнопочные телефоны. Тогда и в самом деле тяжело: какой-то из этих вариантов придется все же заполучить, или же нужно будет обращаться к другим людям за помощью.