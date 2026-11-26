Премьер-министр Андрис Кулбергс во вторник заявил журналистам, что по-прежнему необходимо анализировать, как запретить транзит российского зерна.
Он сказал, что информация о российском зерне на самом деле не была синхронизирована. Премьер-министр хочет еще раз проверить всю информацию, в том числе в службах безопасности. Он также консультируется с президентом Эдгаром Ринкевичем о том, какими будут последствия такого запрета.
Премьер надеется, что необходимая информация будет собрана и на следующей неделе ее можно будет рассмотреть в Кабинете министров. Однако он не уточнил, какую именно информацию ожидает.
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