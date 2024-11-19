Уж здесь его никто не обидит: памятник Барклаю переехал в Юрмалу

Бронзовая статуя была установлена на участке Гомберга, поскольку именно он подарил памятник городу.

Напомним, первый памятник в честь фельдмаршала Барклая де Толли появилась в Риге в 1913 году, а в 1915 году его демонтировали, оставив только постамент. В 2002 году Евгений Гомберг подарил городу копию утраченной статуи. Но осенью этого года власти Риги решили демонтировать памятник вместе с историческим постаментом.

Постамент, кстати, в Юрмалу не переехал, а остался где-то на складах. На него меценат права не имел.