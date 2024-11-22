Уволились сами: объединение двух департаментов в Госканцелярии не одобрили сами чиновники?

Новый департамент начнет работу 2 декабря и будет называться департаментом стратегической коммуникации и координации.

Как сообщил Кронбергс, приступив к работе Госканцелярии и изучив ее структуру, он понял, что нужны изменения с точки зрения управления и эффективности. "В Государственной канцелярии было два отдела коммуникации, которые делили компетенции между собой (...). Мне это показалось очень странным, поэтому я объединил их в один", - сказал руководитель канцелярии.

Он сообщил, что директор департамента коммуникации Илзе Павлова не согласилась со структурными реформами и решила покинуть свой пост.

Реформа предусматривала, что никто из сотрудников не потеряет работу. "Однако уход Илзе Павловой повлек за собой уход и других людей из ее команды", - сказал Кронбергс.

Как сообщает портал "Delfi", должность в Госканцелярии покинет также заместитель Павловой Рейнис Гравитис.

"Мы их не удержим, поэтому будем маленьким, эффективным учреждением госуправления, подавая пример другим", - сказал Кронбергс.

Он сообщил, что в декабре будет лично руководить объединенным департаментом, а позже может быть объявлен открытый конкурс на должность его руководителя.