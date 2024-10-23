Установлена причина смерти 8 нелегальных мигрантов: Госполиция

В период с 8 октября 2023 года по 24 мая этого года сотрудники Латгальского регионального управления Государственной полиции обнаружили в приграничной зоне тела восьми предполагаемых иммигрантов - шести мужчин и двух женщин, которые пытались пересечь латвийско-белорусскую границу. Во всех случаях были возбуждены уголовные дела о преступлениях против здоровья людей.

Пятеро из погибших могли быть выходцами из Индии, один - с Ближнего Востока, один - из Афганистана, гражданство одного человека неизвестно. Возраст семи погибших составлял от 20 до 30 лет, в одном случае погибшей оказалась 42-летняя женщина. В пяти случаях тела были найдены в Краславском крае, в двух случаях - в Аугшдаугавском крае и в одном случае - в Лудзенском крае.

Ни в одном из случаев не было обнаружено признаков насильственной смерти.

Ранее правительство приняло решение продлить режим усиленной охраны границы с Беларусью до 31 декабря.