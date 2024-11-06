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Успеть до распутицы: уже в этом году обещают начать завозить стройматериалы для трассы Rail Baltica

© LETA 6 ноября, 2024 10:25

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Масштабные работы по строительству основной трассы железнодорожной магистрали "Rail Baltica" в Латвии планируется начать в следующем году, рассказал в интервью агентству ЛЕТА председатель правления реализующего проект в Латвии предприятия "Eiropas dzelzceļa līnijas" (EDzL) Эрик Дилев.

В этом году планируется начать работы, которые связаны с Иецавской базой стройматериалов. Как пояснил Дилев, EDzL планирует использовать зимний период для доставки как можно большего количества строительных материалов для строительства трассы.

"Самое неблагоприятное время для доставки строительных материалов - это весенняя распутица. Вокруг живут люди, и строители прекрасно понимают и берут на себя ответственность за поддержание дорог в таком состоянии, чтобы ими могли полноценно пользоваться жители", - сказал Дилев.

Он сообщил, что процесс начался с мобилизации со стороны строителей и оформления документации. С АО "Sadales tīkls" достигнута договоренность об обеспечении электроснабжения, в Иецаве и на основной трассе на площади около 100 га ведутся работы по вырубке леса.

По словам Дилева, вся строительная документация подготовлена и ведутся окончательные переговоры с Министерством сообщения по договору с ГООО "Latvijas valsts ceļi", которое передаст в пользование EDzL региональные дороги.

"По первому разрешению на строительство, которое даст старт строительным работам, все документы поданы в Государственную железнодорожную техническую инспекцию. Возможно, мы сможем начать строительные работы уже в ноябре - если все документы будут в порядке, то строители отправятся на строительную площадку", - сказал Дилев.

Член правления AО "RB Rail" Кития Грушкевица со своей стороны отметила, что строительство магистрали в Латвии планируется начать с южного участка. Это необходимо для того, чтобы по возможности быстрее соединить трассу с литовским участком.

Строителям уже переданы первые разрешения на строительство - это 12,3 км участка, общая протяженность которого составляет 45 км. Технические проекты уже разработаны, но еще продолжается их согласование с третьими сторонами.

"Если говорить о прямом коридоре, который соединит Литву с Эстонией, то и там все основные решения проектировщиков уже поданы, но сейчас мы находимся на небольшой паузе, ожидая по первому этапу решения правительства - как именно мы будем строить эту линию и утвердим ли варианты оптимизации. От этого будет зависеть дальнейшее проектирование основной трассы", - сказала Грушкевица.

Как сообщалось, с начала реализации проект "Rail Baltica" значительно подорожал, кроме того, ревизионные органы стран Балтии указали на отсутствие ясности в отношении модели руководства проектом и эксплуатации "Rail Baltica".

Согласно последним оценкам, общая стоимость железнодорожной магистрали в странах Балтии может составить 23,8 млрд евро, тогда как в 2017 году затраты на реализацию проекта оценивались в 5,8 млрд евро.

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