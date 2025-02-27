Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 27. Февраля Завтра: Andra, Liva, Livija
Доступность

Уровень преступности не снижается

© LETA 27 февраля, 2025 10:30

ЧП и криминал 0 комментариев

Количество зарегистрированных Государственной полицией преступлений по сравнению с 2023 годом немного увеличилось (на 3,4%), но в целом ситуация оценивается как стабильная. Одной из причин роста числа преступлений является криминализация некоторых правонарушений, таких как вождение в состоянии алкогольного опьянения свыше 1,5 промилле, а также увеличение числа мелких краж, которые особенно распространены в торговых центрах и магазинах строительных материалов.

Геополитическая ситуация также оказывает влияние на ситуацию, так стало больше таких преступлений, как саботаж, этническая рознь и оправдание военных преступлений.

В прошлом году было зарегистрировано 34 151 уголовное преступление. Количество особо тяжких преступлений уменьшилось, а количество тяжких и менее тяжких возросло, что связано с изменениями в законодательстве, так как был повышен порог ответственности за насилие, преследование и невыполнение решений о временной защите, рассказал начальник Госполиции Армандс Рукс на заседании парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. Успехом прошлого года он назвал работу по ликвидации преступных групп, например, по перевозке нелегальных мигрантов, обнаружение в Алуксне крупнейшей в истории Латвии лаборатории по производству синтетических наркотиков, а в Огрском крае - лаборатории по производству амфетамина.

В прошлом году в странах Балтии были задержаны 32 человека в связи с мошенничеством с НДС на сумму почти 300 млн евро, а в сотрудничестве с украинской полицией ликвидирован центр телефонных мошенников. Среди других результатов работы начальник Госполиции назвал также вынесение обвинительных приговоров фигурантам уголовного дела об убийстве Мартиньша Бункуса и приговор убийцам Юстине Рейниковой. За совершение особо тяжкого преступления были задержаны семь скинхедов, привлечены к ответственности поджигатели Музея оккупации, а также завершено расследование в отношении одного из самых известных латвийских лидеров организованной преступности и нескольких членов его организованной группы.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Земгале мужчину надолго посадили за изнасилование малолетней падчерицы

ЧП и криминал 12:13

ЧП и криминал 0 комментариев

Земгальский районный суд приговорил 54-летнего мужчину к 18 годам лишения свободы и трем годам пробационного надзора за изнасилование 12-летней приемной дочери, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

Земгальский районный суд приговорил 54-летнего мужчину к 18 годам лишения свободы и трем годам пробационного надзора за изнасилование 12-летней приемной дочери, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

Читать
Загрузка

Пересела: Чакша избрана председателем бюджетной комиссии Сейма

Важно 11:44

Важно 0 комментариев

Председателем комиссии Сейма по бюджету и финансам в четверг избрана бывшая министр образования и науки Анда Чакша ("Новое Единство").

Председателем комиссии Сейма по бюджету и финансам в четверг избрана бывшая министр образования и науки Анда Чакша ("Новое Единство").

Читать

Клуб свингеров в Сейме: причиной увольнения конкретных министров стала… романтика?

Важно 11:36

Важно 0 комментариев

В кулуарах обсуждают истинные причины, по которым из Сейма вылетели конкретные министры, пишет pietiek.com. Удивительным образом выбор был частично обоснован... романтическими и родственными связями.

В кулуарах обсуждают истинные причины, по которым из Сейма вылетели конкретные министры, пишет pietiek.com. Удивительным образом выбор был частично обоснован... романтическими и родственными связями.

Читать

Наше общество зависимо от азартных игр? Ответы на «письма счастья» удивили налоговую службу

Выбор редакции 11:29

Выбор редакции 0 комментариев

Службы госдоходов (СГД) разослала около 99 тыс писем людям, у которых оборот по счету в банке сильно расходится с известным СГД размером их доходов. Примерно четверть получателей откликнулась, подав дополнительные декларации. При этом эта рассылка показала, что, возможно, латвийцы довольно сильно зависимы от азартных игр — по крайней мере, тысячи людей объяснили внезапное появление у них крупных сумм выигрышами, сообщила в передаче «Открытый разговор» гендиректор СГД Байба Шмите-Роке.

Службы госдоходов (СГД) разослала около 99 тыс писем людям, у которых оборот по счету в банке сильно расходится с известным СГД размером их доходов. Примерно четверть получателей откликнулась, подав дополнительные декларации. При этом эта рассылка показала, что, возможно, латвийцы довольно сильно зависимы от азартных игр — по крайней мере, тысячи людей объяснили внезапное появление у них крупных сумм выигрышами, сообщила в передаче «Открытый разговор» гендиректор СГД Байба Шмите-Роке.

Читать

Одна из стран ЕС «не примет ни одного украинского беженца»

Мир 11:27

Мир 0 комментариев

Тема возможного прекращения огня в Украине - одна из самых обсуждаемых сегодня, но дебаты ведутся не только в контексте будущего Украины.

Тема возможного прекращения огня в Украине - одна из самых обсуждаемых сегодня, но дебаты ведутся не только в контексте будущего Украины.

Читать

За разжигание межнациональной розни и битье бутылок с алкоголем — четыре года

Важно 11:25

Важно 0 комментариев

Латгальский районный суд приговорил мужчину к четырем годам и шести месяцам лишения свободы, а также к одному году пробационного надзора за разжигание межнациональной розни и другие преступления, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Латгальский районный суд приговорил мужчину к четырем годам и шести месяцам лишения свободы, а также к одному году пробационного надзора за разжигание межнациональной розни и другие преступления, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Читать

Через неделю его уже может не быть: политолог прогнозирует скорый крах правительства

Выбор редакции 11:24

Выбор редакции 0 комментариев

 Нет никакой уверенности в том, что правительство во главе с Эвикой Силиней ("Новое Единство") через неделю будет еще существовать, заявил агентству ЛЕТА политолог Филипп Раевскис. По его мнению, о внутренних противоречиях в "Новом Единстве" можно было судить уже по процессу выдвижения кандидата на пост президента Банка Латвии.

 Нет никакой уверенности в том, что правительство во главе с Эвикой Силиней ("Новое Единство") через неделю будет еще существовать, заявил агентству ЛЕТА политолог Филипп Раевскис. По его мнению, о внутренних противоречиях в "Новом Единстве" можно было судить уже по процессу выдвижения кандидата на пост президента Банка Латвии.

Читать