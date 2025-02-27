Уровень преступности не снижается

Геополитическая ситуация также оказывает влияние на ситуацию, так стало больше таких преступлений, как саботаж, этническая рознь и оправдание военных преступлений.

В прошлом году было зарегистрировано 34 151 уголовное преступление. Количество особо тяжких преступлений уменьшилось, а количество тяжких и менее тяжких возросло, что связано с изменениями в законодательстве, так как был повышен порог ответственности за насилие, преследование и невыполнение решений о временной защите, рассказал начальник Госполиции Армандс Рукс на заседании парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. Успехом прошлого года он назвал работу по ликвидации преступных групп, например, по перевозке нелегальных мигрантов, обнаружение в Алуксне крупнейшей в истории Латвии лаборатории по производству синтетических наркотиков, а в Огрском крае - лаборатории по производству амфетамина.

В прошлом году в странах Балтии были задержаны 32 человека в связи с мошенничеством с НДС на сумму почти 300 млн евро, а в сотрудничестве с украинской полицией ликвидирован центр телефонных мошенников. Среди других результатов работы начальник Госполиции назвал также вынесение обвинительных приговоров фигурантам уголовного дела об убийстве Мартиньша Бункуса и приговор убийцам Юстине Рейниковой. За совершение особо тяжкого преступления были задержаны семь скинхедов, привлечены к ответственности поджигатели Музея оккупации, а также завершено расследование в отношении одного из самых известных латвийских лидеров организованной преступности и нескольких членов его организованной группы.