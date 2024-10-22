Урезать рацион вдвое: Министерство благосостояния решило сэкономить на малообеспеченных жителях

Это связано с тем, что со следующего года изменятся условия продовольственной поддержки Европейского союза (ЕС) и получения основной материальной помощи. Как отмечает Минблаг, поддержка будет нацелена на социально наименее защищенные группы населения. Претендовать на нее по-прежнему смогут семьи со статусом нуждающегося домашнего хозяйства и попавшие в кризисную ситуацию домохозяйства, в том числе жители Украины.

Как и прежде, со следующего года будет доступна продовольственная поддержка и основная материальная помощь - продовольственные, гигиенические и хозяйственные товары, а также школьные принадлежности. Для получения поддержки необходима выданная социальной службой самоуправления письменная справка, подтверждающая, что домохозяйство соответствует статусу нуждающегося или оказавшегося в кризисной ситуации домохозяйства. В программу также включены суповые кухни, в которых готовая еда доступна любому лицу без предъявления вышеупомянутой справки или других подтверждающих документов.

Раздачу продовольственных комплектов по всей Латвии обеспечивают 24 негосударственные и религиозные организации, а также учреждения самоуправлений. Комплекты можно получить в 384 местах, а готовая еда выдается на 26 суповых кухнях.

Поддержка обеспечивается в ходе реализации программы по снижению материальной необеспеченности Европейского социального фонда "Плюс".

Агентство ЛЕТА в конце сентября сообщало, что Минблаг работает над решениями, которые позволили бы обеспечить продовольственную поддержку и основную материальную помощь малоимущим к 2026 году, в первую очередь сфокусировавшись на социально наименее защищенных группах населения, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве финансов.

В первую очередь поддержку планируется обеспечить лицам и семьям со статусом нуждающегося домашнего хозяйства и лицам, попавшим в кризисную ситуацию, в том числе мирным жителям Украины.

Минфин поясняет, что в отношении администрируемой Минблагом поддержки наиболее нуждающимся лицам министерство подготовило доклад Кабинету министров, в котором сообщает, что первоначально выделенного европейского финансирования в объеме 38,28 млн евро для снижения материальной необеспеченности в 2021-2027 годы недостаточно, чтобы до конца периода планирования фондов Европейского союза (ЕС) продолжать оказывать поддержку конкретной целевой группе в прежнем объеме.

Чтобы решить вопрос о продолжении упомянутой программы поддержки в 2026-2029 годах, до 1 сентября 2025 года Минблаг должен представить Кабмину новые предложения по привлечению финансирования. Минфин отмечает, что для продолжения программы дополнительно необходимы примерно 30,5 млн евро.

Директор секретариата Фонда общественной интеграции Зайга Пуце ранее сообщала, что стремительно приближается конец финансирования из фондов ЕС раздачи продовольственных и гигиенических комплектов малоимущим.

Она отметила, что в год раздается приблизительно 500 миллионов комплектов. Если же будет сокращено число их получателей, то это затронет примерно 10 000 жителей, сказала Пуце. В этой связи Пуце подняла вопрос о дополнительном финансировании проекта продуктовых и гигиенических посылок.