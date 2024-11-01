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Ураган подходит к Латвии: ветер опасно усилится уже в пятницу вечером

© LETA 1 ноября, 2024 14:17

Новости Латвии 0 комментариев

Сильнейшие порывы северо-западного ветра ожидаются в столице в ночь на субботу и в субботу утром, прогнозируют синоптики.

Ожидается усиление ветра с порывами до 25 метров в секунду, на севере города у моря - до 29 метров в секунду.

Порывы ветра такой же силы возможны в Риге уже вечером в пятницу, но они будут кратковременными и связаны с дождевыми облаками. Сегодня вечером и в субботу утром порывистый ветер достигнет ураганной силы на длительное время.

В столице желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĜMC) будет действовать при порывах западного ветра до 20-22 метров в секунду, а оранжевое - при порывах северо-западного ветра до 25-28 метров в секунду, оно вступит в силу с 17:00.

LVĜMC предупреждает, что ветер может ломать не только ветви, но и сами деревья. Ветер будет разносить по воздуху незакрепленные предметы и мусор, подвергая опасности жизнь людей. Ветер также может нанести ущерб инфраструктуре и затруднить вождение. Морские волны могут угрожать прибрежной инфраструктуре, вызывать размывы и затоплять низменные территории.

В субботу днем ​​ветер ослабеет, но останется порывистым. Утром в воскресенье ожидается слабый ветер, но в течение дня он усилится. Вечером воскресенья и ночью понедельника в Риге вновь возможны порывы ветра свыше 20 метров в секунду.

При этом будет идти дождь, местами град, возможен мокрый снег и гроза. Временами ожидаются сильные дожди, но временами небо будет проясняться.

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