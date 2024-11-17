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Умер бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин

© Meduza.io 17 ноября, 2024 12:39

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Владимир Левкин — бывший солист группы «На-На» умер в возрасте 57 лет. О смерти Левкина сообщила его супруга Марина.

Левкин был солистом группы «На-На» с момента ее основания в 1989 году продюсером Бари Алибасовым. После окончания в 1998 году контракта Левкин покинул группу и занялся сольным творчеством.

В начале 2000-х певцу диагностировали лимфому. Он прошел несколько курсов химиотерапии и две пересадки костного мозга.

После наступления ремиссии Левкин продолжил выступать (он, в частности, выходил на сцену на концертах в честь юбилея «На-На» в 2015 году), а также принял участие в нескольких телевизионных проектах.

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