Умер бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин

Левкин был солистом группы «На-На» с момента ее основания в 1989 году продюсером Бари Алибасовым. После окончания в 1998 году контракта Левкин покинул группу и занялся сольным творчеством.

В начале 2000-х певцу диагностировали лимфому. Он прошел несколько курсов химиотерапии и две пересадки костного мозга.

После наступления ремиссии Левкин продолжил выступать (он, в частности, выходил на сцену на концертах в честь юбилея «На-На» в 2015 году), а также принял участие в нескольких телевизионных проектах.