Улучшенные пассажирские перроны открываются на 7 латвийских станциях

Перроны будут открыты в Вецаки, Калнгале, Гарциемсе, Гарупе, Пабажи, Звейниекциемсе и Скулте.

Таким образом, с 25 октября пассажирам будут доступны в общей сложности 18 модернизированных станций, шесть из которых расположены на линии Рига-Елгава, а 12 - на линии Рига-Скулте.

Уже сообщалось, что проект предусматривает модернизацию 48 пассажирских перронов и сопутствующей инфраструктуры на Крустпилсской, Саулкрастской, Тукумсской и Елгавской линиях. На Крустпилсской линии будет реконструировано 12 перронов, на Саулкрастской - 20, на Тукумсской - девять и на Елгавской - семь.

Первоначально LDz планировало завершить модернизацию перронов к концу 2023 года.

Стоимость проекта составляет 44,4 млн евро, в том числе 37,8 млн евро из Фонда сплочения Европейского союза и 6,6 млн евро средств LDz.

