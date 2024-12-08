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Дерусификаторы возмущены: посол Великобритании тоже позволяет себе говорить в Латвии по-русски

Редакция PRESS 8 декабря, 2024 11:29

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Латвийские «дерусификаторы» снова огорчились до глубины души: мало того, что посол США Кристофер Робинсон завел ТГ-канал на русском языке, так еще и вспомнилось, что в Латвии по-русски говорит и его коллега из Великобритании.

Портал LSM еще в июне опубликовал статью, где было сказано, что посол Пол Браммелл побывал в Даугавпилсе, где общался «на весьма приличном русском».

По-видимому, с появлением новости о Робинсоне этот материал полугодовой давности заиграл новыми красками, поскольку в соцсетях снова возмутились.

"Какая-то непреодолимая любовь у послов пришла в этом году к русскому языку. (Только не латышский язык, на нем едва могут связать несколько слов.)", - высказался Марис Антоневич.

"Довольно отвратительно. Вместо того, чтобы из уважения сказать что-то по-латышски, лезет к оккупантам без мыла", - возмущается другой комментатор.

Не оставила "новость" без внимания и Лиана Ланга.

«Проходят века, а представители больших стран, бывших колонистов и стран-завоевателей до сих пор не в состоянии научиться уважению к языку и лингвистическому самоопределению малых наций. Позор!», - написала она в соцсети.

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