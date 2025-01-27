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Ультиматум Силини: Минсообщения срочно должно подготовить предложения по борьбе с беспилотниками в аэропорту

Редакция PRESS 27 января, 2025 14:35

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Премьер-министр Эвика Силиня поручила Министерству сообщения до 5 февраля оценить действующие алгоритмы действий и возможные их улучшения, а также дать оценку ответственности должностных лиц в связи с инцидентом с дронами в аэропорту "Рига" 13 января.

Министерству поручено проанализировать, можно ли было по-другому разрешить ситуацию в аэропорту "Рига" и как действовать в случае повторения подобных ситуаций. Также должны быть представлены предложения о том, как справиться с ситуацией в краткосрочной и долгосточной перспективах.

Премьер-министр поручила Минсообщения сотрудничать с Министерством обороны, которое закупило систему ПВО и в настоящее время работает над новой системой сенсоров для идентификации беспилотников. "Я считаю, что все системы, которые будут установлены в Латвии с государственной стороны, должны быть взаимосовместимыми, поэтому нужно расширять сотрудничество между министерствами по противовоздушной обороне, идентификации объектов и возможностям сбивания", - сказала премьер-министр.

В понедельник премьер-министр заявила журналистам, что ожидает от официальных лиц "действий, соответствующих геополитической ситуации". "Мы не можем ждать, пока Европа быстрее выдвинет свои предложения - мы сейчас первыми ощущаем различные угрозы, мы живем в среде гибридных угроз, у нас должны быть готовы к реагированию все вовлеченные стороны, в том числе агентства Министерства сообщения", - сказала Силиня.

В понедельник утром она провела закрытое совещание с представителями министерств сообщения, внутренних дел, учреждений госбезопасности и авиационной отрасли, чтобы обсудить инцидент с дроном в аэропорту "Рига" в середине января и дальнейшее улучшение сотрудничества и оперативных действий в подобных случаях.

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