Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 7. Декабря Завтра: Anta, Antonija, Dzirkstite

Украинцы смягчают дефицит в самых «тяжелых» сегментах рынка труда Латвии

Редакция PRESS 6 декабря, 2024 18:40

Новости Латвии 0 комментариев

На начало декабря латвийскими налогоплательщиками являлись свыше 10 тысяч бежавших от войны граждан Украины? пишет LSM+. Они либо были самозанятыми, либо работали по найму — в основном в сегментах, в которых зарплаты далеки от роскошных, условия труда тяжелые и острая нехватка кадров давно стала хронической.

По состоянию на 4 декабря в информационных системах Службы госдоходов (СГД, VID) значился 9341 беженец, за которых перечислялись налоги от работы по найму, сообщила LSM+ представитель ведомства Элита Тейце-Мамая. Причем украинцы продолжают трудоустраиваться: за неполных 4 месяца, с 5 сентября, таких налогоплательщиков стало больше на 343 человека. Еще 1259 человек рискнули развивать собственное маленькое дело — и зарегистрировались как самозанятые. В общей сложности легально трудились, таким образом, 10,6 тысяч человек. По данным ЦСУ, на начало года (т. е. 11 месяцев назад, информации свежее, к сожалению, нет) в Латвии жили 25,7 тысяч военных беженцев из Украины — в числе которых есть, разумеется, и люди уже (или еще) нетрудоспособного возраста.

Топ профессий (СГД составляет его по международному классификатору), по которым работают украинцы, иллюстрирует хорошо известную истину: недавно прибывшие в страну люди, еще недостаточно «осмотревшиеся на местности» и пока не освоившие язык, идут на рабочие места, которые оставляют без внимания местные. Как убедился LSM+ в базе вакансий Госагентства занятости (NVA), большая часть этих профессий не относится, вежливо выражаясь, к престижным и хорошо оплачиваемым.

Так, абсолютным лидером является «уборщик/уборщица» — 671 заполненное украинцами, по данным СГД, рабочее место. Речь не обязательно идет о поддержании чистоты в офисе — согласно NVA, уборщики требуются, например, и в цеха, и в супермаркеты, и в больницы. На таких вакансиях — за единичными исключениями — не предлагаются оклады выше установленного законом на этот год минимума в 700 евро до налогообложения (а там, где указаны почасовые ставки, они начинаются с 4 евро). И таких предложений много, сразу 68.

«Подсобным рабочим» (вторая крупнейшая группа беженцев) предлагают побольше — здесь зарплаты в 700 евро (и почасовые ставки в 4,5 евро) скорее редкость: типичная сумма превышает тысячу, встречаются и предложения по 1500-1600 евро (с оговоркой — «от выработки»). Наниматели заявили о нехватке 100 таких сотрудников.

Например, «работников кухни» (не путать с «поваром» — это тоже, по сути, работа подсобника) требуется 35 (и тут предлагаемые почасовые ставки начинаются с 4 евро, а оклады с 700, хотя «часами» можно «набрать» и свыше полутора тысяч, как заявляют разместившие в NVA вакансии).

Для контекста: не имеющий иждивенцев работник из начисленных 700 евро получает на руки 500, а из 1000 — 715. В сентябре 2024 года в частном секторе средняя брутто-зарплата составляла 1658 евро по стране и 1788 евро в Рижском регионе планирования, гласят подсчеты ЦСУ. Всего в этом месяце в Латвии было 567 тысяч работающих в частном секторе по найму.

Еще один ракурс — предоставленные СГД сведения по отраслям, в которых трудились украинцы. Здесь лидером является общепит, хотя в топ-10 оказалась, например, и ИТ-отрасль (в эту категорию, однако, при всей разнице в обязанностях и доходах, будут включены, и помощник техника, и инженер, и программист).

На решивших трудиться в индустрии красоты приходится более трети всех самозанятых украинцев — 425 (самозанятость здесь не всегда означает полностью «автономное плавание»: такой человек может, например, арендовать оборудованное рабочее место в уже действующем салоне; недавно LSM+ публиковал рассказ украинки, таким образом построившей свою трудовую жизнь в Латвии). Вторая популярная сфера — курьерские услуги, 151 человек. Все остальные отрасли представлены двузначными числами, и они весьма разнообразны: среди них есть, например, образование и репетиторство (по 23), программирование (19), профессиональная фотография (14), торговля по Интернету и по почте (12), и творческие художественные профессии (12).

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 26 реакций
Комментарии (0) 26 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

На пикет в поддержку Грузии в Риге у памятника Свободы собралось около ста человек

Важно 16:50

Важно 0 комментариев

В акции у памятника Свободы в Риге, организованной в субботу грузинами, живущими в Латвии, в поддержку требования грузинского народа на право продвижения к вступлению в ЕС приняли участие около 100 человек, по наблюдениям агентства LETA.

В акции у памятника Свободы в Риге, организованной в субботу грузинами, живущими в Латвии, в поддержку требования грузинского народа на право продвижения к вступлению в ЕС приняли участие около 100 человек, по наблюдениям агентства LETA.

Читать
Загрузка

Мойте руки тщательнее: в Латвии участились кишечные инфекции

Важно 16:32

Важно 0 комментариев

С начала сентября текущего года Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) эпидемиологически расследовал и организовал инфекционно-профилактические и противоэпидемические мероприятия по 26 случаям вспышек острой кишечной инфекции, вызванной норовирусами, сальмонеллами, аденовирусами и другими возбудителями, сообщает SPKC. Население призывают лучше соблюдать гигиену, пишет LSM+.

С начала сентября текущего года Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) эпидемиологически расследовал и организовал инфекционно-профилактические и противоэпидемические мероприятия по 26 случаям вспышек острой кишечной инфекции, вызванной норовирусами, сальмонеллами, аденовирусами и другими возбудителями, сообщает SPKC. Население призывают лучше соблюдать гигиену, пишет LSM+.

Читать

В воскресенье на юго-востоке Латвии ожидается снег; в Риге — без осадков

Важно 16:14

Важно 0 комментариев

Согласно прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в воскресенье, 8 декабря, в Латвии, преимущественно в юго-восточных районах, ожидается снегопад.

Согласно прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в воскресенье, 8 декабря, в Латвии, преимущественно в юго-восточных районах, ожидается снегопад.

Читать

На следующей неделе в Юрмале откроется новый магазин Maxima

Важно 15:53

Важно 0 комментариев

Об открытии нового магазина Maxima XX сообщили представители предприятия Maxima Latvija.

Об открытии нового магазина Maxima XX сообщили представители предприятия Maxima Latvija.

Читать

«Ваш аккаунт не взломали?» — реакция соцсетей на выход Кариньша из правления «Единства»

Важно 15:12

Важно 0 комментариев

Как стало известно вчера, экс-премьер Кришьянис Кариньш решил выйти из состава правления "Единства", так как больше не поддерживает политику этой партии. О своем решении он сообщил в соцсети "Х".

Как стало известно вчера, экс-премьер Кришьянис Кариньш решил выйти из состава правления "Единства", так как больше не поддерживает политику этой партии. О своем решении он сообщил в соцсети "Х".

Читать

Чемодан, вокзал… Куда дальше? Латвия отказала в убежище сотруднику одного из российских банков

Новости Латвии 14:58

Новости Латвии 0 комментариев

Соискатель убежища утверждал, что на родине подвергался дискриминирующему преследованию по политическим мотивам. Об отказе свидетельствует общедоступный приговор суда, сообщает агентство LETA.

Соискатель убежища утверждал, что на родине подвергался дискриминирующему преследованию по политическим мотивам. Об отказе свидетельствует общедоступный приговор суда, сообщает агентство LETA.

Читать

Дрон-ракета «Пекло»: что известно о новом украинском оружии

Мир 14:30

Мир 0 комментариев

На украинский День Вооруженных сил Киев представил новую разработку: так называемый «дрон-ракета» или реактивный беспилотник под названием «Пекло». До этого о разработке этого оружия ничего не было известно.

На украинский День Вооруженных сил Киев представил новую разработку: так называемый «дрон-ракета» или реактивный беспилотник под названием «Пекло». До этого о разработке этого оружия ничего не было известно.

Читать