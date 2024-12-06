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Украинцы смягчают дефицит в самых «тяжелых» сегментах рынка труда Латвии

Редакция PRESS 6 декабря, 2024 18:40

Новости Латвии 0 комментариев

На начало декабря латвийскими налогоплательщиками являлись свыше 10 тысяч бежавших от войны граждан Украины? пишет LSM+. Они либо были самозанятыми, либо работали по найму — в основном в сегментах, в которых зарплаты далеки от роскошных, условия труда тяжелые и острая нехватка кадров давно стала хронической.

По состоянию на 4 декабря в информационных системах Службы госдоходов (СГД, VID) значился 9341 беженец, за которых перечислялись налоги от работы по найму, сообщила LSM+ представитель ведомства Элита Тейце-Мамая. Причем украинцы продолжают трудоустраиваться: за неполных 4 месяца, с 5 сентября, таких налогоплательщиков стало больше на 343 человека. Еще 1259 человек рискнули развивать собственное маленькое дело — и зарегистрировались как самозанятые. В общей сложности легально трудились, таким образом, 10,6 тысяч человек. По данным ЦСУ, на начало года (т. е. 11 месяцев назад, информации свежее, к сожалению, нет) в Латвии жили 25,7 тысяч военных беженцев из Украины — в числе которых есть, разумеется, и люди уже (или еще) нетрудоспособного возраста.

Топ профессий (СГД составляет его по международному классификатору), по которым работают украинцы, иллюстрирует хорошо известную истину: недавно прибывшие в страну люди, еще недостаточно «осмотревшиеся на местности» и пока не освоившие язык, идут на рабочие места, которые оставляют без внимания местные. Как убедился LSM+ в базе вакансий Госагентства занятости (NVA), большая часть этих профессий не относится, вежливо выражаясь, к престижным и хорошо оплачиваемым.

Так, абсолютным лидером является «уборщик/уборщица» — 671 заполненное украинцами, по данным СГД, рабочее место. Речь не обязательно идет о поддержании чистоты в офисе — согласно NVA, уборщики требуются, например, и в цеха, и в супермаркеты, и в больницы. На таких вакансиях — за единичными исключениями — не предлагаются оклады выше установленного законом на этот год минимума в 700 евро до налогообложения (а там, где указаны почасовые ставки, они начинаются с 4 евро). И таких предложений много, сразу 68.

«Подсобным рабочим» (вторая крупнейшая группа беженцев) предлагают побольше — здесь зарплаты в 700 евро (и почасовые ставки в 4,5 евро) скорее редкость: типичная сумма превышает тысячу, встречаются и предложения по 1500-1600 евро (с оговоркой — «от выработки»). Наниматели заявили о нехватке 100 таких сотрудников.

Например, «работников кухни» (не путать с «поваром» — это тоже, по сути, работа подсобника) требуется 35 (и тут предлагаемые почасовые ставки начинаются с 4 евро, а оклады с 700, хотя «часами» можно «набрать» и свыше полутора тысяч, как заявляют разместившие в NVA вакансии).

Для контекста: не имеющий иждивенцев работник из начисленных 700 евро получает на руки 500, а из 1000 — 715. В сентябре 2024 года в частном секторе средняя брутто-зарплата составляла 1658 евро по стране и 1788 евро в Рижском регионе планирования, гласят подсчеты ЦСУ. Всего в этом месяце в Латвии было 567 тысяч работающих в частном секторе по найму.

Еще один ракурс — предоставленные СГД сведения по отраслям, в которых трудились украинцы. Здесь лидером является общепит, хотя в топ-10 оказалась, например, и ИТ-отрасль (в эту категорию, однако, при всей разнице в обязанностях и доходах, будут включены, и помощник техника, и инженер, и программист).

На решивших трудиться в индустрии красоты приходится более трети всех самозанятых украинцев — 425 (самозанятость здесь не всегда означает полностью «автономное плавание»: такой человек может, например, арендовать оборудованное рабочее место в уже действующем салоне; недавно LSM+ публиковал рассказ украинки, таким образом построившей свою трудовую жизнь в Латвии). Вторая популярная сфера — курьерские услуги, 151 человек. Все остальные отрасли представлены двузначными числами, и они весьма разнообразны: среди них есть, например, образование и репетиторство (по 23), программирование (19), профессиональная фотография (14), торговля по Интернету и по почте (12), и творческие художественные профессии (12).

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