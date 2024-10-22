Украинские дроны атаковали три спиртзавода в РФ: война (ВИДЕО 18+)

Губернатор Воронежской области России сообщил о четвертой за ночь атаке украинских беспилотников на промышленное предприятие.

Телеграм-канал губернатора Александра Гусева сообщает, что беспилотник упал на цех некоего неназванного промышленного предприятия в неназванном районе Воронежской области.

Губернатор утверждает, что дрон был подавлен средствами радиоэлектроннной борьбы.

По его словам, в результате падения подавленного беспилотника прямо на цех «возникло небольшое возгорание на одном этаже здания», которое к семи утра по местному времени еще не было потушено.

Ночью и утром об атаках украинских беспилотников на три спиртзавода сообщили губернаторы Тульской и Тамбовской областей. Информации о последствиях для заводов они не дают.

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