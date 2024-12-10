Украинские беженцы работают там, где латвийцы не хотят: СМИ

Люди, которые недавно приехали в страну, недостаточно "вписались" и не выучили язык, работают там, где не очень хотят работать местные жители.

Абсолютным лидером среди профессий является "уборщик/уборщица" - по данным Государственного агентства занятости (ГАЗ), 671 рабочее место уборщиков заполнено украинцами. Поддерживать чистоту нужно не только в офисах, уборщики необходимы, например, в мастерских, супермаркетах и больницах.

На этой работе, за некоторыми исключениями, платят не больше минимальной зарплаты, которая в этом году составляет 700 евро до уплаты налогов. И таких вакансий много - на данный момент 68.

"Помощникам" (вторая по численности группа трудоустроенных беженцев) предлагают больше - обычно зарплата превышает 1000 евро, предлагается даже 1500-1600 евро.

Работодатели сообщили о нехватке 100 таких работников.

"Кухонных работников" требуется 75, и зарплата у них начинается от 700 евро, хотя "по часам" можно заработать и более полутора тысяч.

(Lsm.lv)