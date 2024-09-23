Украина против России: начались новые слушания в Гааге

В Постоянной палате международного третейского суда в Гааге в понедельник, 23 сентября, открылись слушания по иску Украины против России в сфере морского права. Они посвящены существу дела и оставшимся вопросам юрисдикции и приемлемости в инициированном Киевом восемь лет назад споре о правах прибрежных государств в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

Открытыми для широкой публики были только вступительная часть и заявления сторон. Первым выступал от имени Украины посол по особым поручениям МИД Антон Кориневич. Он указал на намерения Киева добиться соблюдения Россией заложенных в Конвенции ООН по морскому праву принципов свободы судоходства, права на транзитный проход, защиты окружающей среды и подводного культурного наследия. По мнению истца, Российская Федерация решила не соблюдать эти основополагающие принципы: "Украина здесь для того, чтобы доказать многочисленные нарушения Россией морского права и продемонстрировать, что Россия не вольна его переписывать".

Ссылаясь на события последних лет, от незаконной аннексии Крыма до депортации более тысяч украинских детей и массированных ударов по украинским гражданским объектам после полномасштабного вторжения в Украину, Кориневич подчеркнул, что РФ в принципе "презирает международное право, пытаясь вернуться к временам СССР, а до этого - Российской империи".

"Может ли одна страна в одностороннем порядке вывести большой водоем, целое море, из-под правового режима, установленного Морской конвенцией? На этой неделе Украина продемонстрирует, что ответ на этот вопрос может быть только отрицательным", - сказал он.