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Угрожал взорвать больницу, но подорвался сам? Полиция выясняет обстоятельства взрыва в жилом доме

© LETA 10 декабря, 2024 18:15

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В субботу, 7 декабря, в квартире в Балви произошел взрыв, причины которого пока выясняют в полиции. Перед инцидентом житель квартиры угрожал взорвать местную больницу, как стало известно агентству LETA.

Днем в субботу поступил звонок на улицу Райня в Балви, где был слышен шум, похожий на взрыв. На месте происшествия выяснилось, что в квартире на пятом этаже дома выбиты окна. Пожара в здании не обнаружено, жилой дом проверен, эвакуация людей не потребовалась, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.

Полиция возбудила уголовный процесс в связи с инцидентом, обстоятельства выясняются и назначены эксперты, подтвердили в Госполиции. На данный момент полиция не может дать более развернутый комментарий о причине взрыва.

Агентству LETA известно, что перед взрывом мужчина находился в местной больнице. Главный врач Сигита Друбиня рассказала, что мужчина пришел в больницу сам с просьбой о помощи в лечении алкоголизма. Ему объяснили, что данный вид лечения предоставляется в сотрудничестве с Психоневрологической больницей Стренчи, однако мужчина стал агрессивным и угрожал взорвать больницу в Балви.

В больницу была вызвана полиция, однако мужчина покинул медучреждение до приезда правоохранителей. Комментируя, почему в больнице не настаивали на его розыске, Друбиня отметила, что медики часто сталкиваются с агрессивными пациентами и угрозами, поэтому инциденту не было уделено повышенное внимание.

Местные жители утверждают, что в день происшествия мужчина также посетил местную бригаду скорой медицинской помощи (NMPD), где ему якобы отказали в помощи. Не комментируя конкретную ситуацию, в службе сообщили агентству LETA, что если в расположение бригады приходит пациент и человеку срочно требуется помощь, в ней не отказывают и всегда оказывают. NMPD призывает жителей не отправляться в расположение бригады самостоятельно, а всегда звонить по телефону экстренной помощи 113, поскольку медики не всегда присутствуют на месте - они дежурят или, в зависимости от оперативной обстановки, бригады могут также перераспределить в другое место.

В то же время, руководитель муниципальной полиции Балвского края Рита Кравале отвергла обвинения в задержке прибытия на место происшествия. Она утверждает, что инспекторы приехали к дому по улице Райня из поселка Кубулу в течение 11 минут. Кравале признает, что на упомянутого мужчину прежде поступила одна жалоба от соседей, когда он расставил на лестничной клетке мебель, которая мешала окружающим.

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