Уголовное преследование Ушакова возобновится после его возвращения из ЕП: прокуратура

Повторно подавать запрос о лишении иммунитета не планируется, так как Европарламент высказал свою позицию весной, и нет оснований полагать, что его отношение к этому вопросу изменилось.

Уголовное преследование Ушакова будет приостановлено до тех пор, пока он не перестанет пользоваться иммунитетом евродепутата. Это нельзя рассматривать как уход от наказания, поскольку уголовное преследование в отношении него не прекращено, сообщил прокурор Андо Скалбе через пресс-секретаря прокуратуры Иеву Шомину. Депутаты Европарламента избираются на пять лет.

В то же время Скалбе подтвердил, что в ближайшее время обвинения могут быть предъявлены бывшему вице-мэру и теперь уже бывшему евродепутату Андрису Америксу.

Как сообщалось, 11 апреля депутаты предыдущего созыва Европарламента не поддержали лишение депутатской неприкосновенности Ушакова и Америкса. Летом Ушаков вновь баллотировался и был избран в Европарламент. Америкс в выборах не участвовал.

Прокурор просил отменить иммунитет Ушакова по делу о получении взятки перед совершением незаконного действия в интересах третьего лица, злоупотреблении служебным положением, а также присвоении чужого имущества путем злоупотребления доверием и мошенничества, в крупном размере и в составе организованной группы.

В мае 2023 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) просило Генеральную прокуратуру предъявить обвинения бывшему мэру Риги Ушакову, его тогдашнему заместителю Америксу и нескольким другим лицам по делу о причинении Рижскому самоуправлению и его предприятию ущерба на сумму около 10 млн евро.