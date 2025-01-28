Уголовное дело о попытке рейдерского захвата «Olainfarm» дошло до суда

Подписав фиктивный договор об отчуждении акций, на тот момент уже отстраненная от должности члена правления "Olmafarm" Милана Белевича, которая действовала совместно как минимум с четырьмя другими лицами - членами совета "Olainfarm" Харалдсом Велмерсом и Карлисом Крастиньшем, а также представителями компании "Black Duck Invest" Тибором Бокором и Войтеком Каченой, пытались обманом завладеть контрольным пакетом акций "Olainfarm", который без какой-либо реальной оплаты должен был достаться подставной чешской компании "Black Duck Invest".

По данным газеты "Diena", уголовное дело возбуждено в отношении всех пяти лиц, причастных к предполагаемому преступлению, и на скамье подсудимых окажутся Милана Белевича, адвокат Харалдс Велмерс, Карлис Крастиньш и представлявшие интересы "Black Duck Invest" граждане Чехии Тибор Бокор и Войтек Качена.

(Diena)