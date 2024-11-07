Удивительно, но факт: зарплата латвийского чиновника оказалась в два раза больше зарплаты президента США

Как уже сообщалось, зарплата председателя правления airBaltic Мартина Гаусса в прошлом году составила 828 942 евро за год. Об этом свидетельствует поданная им в Службу госдоходов декларация о доходах должностного лица за 2023 год. В пересчете это получается ежемесячная зарплата в размере около 70 000 евро.

Если посчитать оклад господина Гаусса в долларах получится еще более внушительная сумма - 892 180 долларов. В то же время президент США зарабатывает фиксированные 400 000 долларов в год. Получается, что зарплата одного из латвийских чиновников превышает зарплату президента США более чем в два раза.

"Президент США Трамп, как и Байден, будет получать зарплату в размере $400 000 в год, с бонусами — $569 000. Но, конечно, они оба могут подержать пиво для Гаусса из airBaltic, который, например, в 2023 году получил 828 942 евро. Что ж поделаешь с нашей богатой страной?" - отмечает Даце в социальной сети Х существенную разницу в доходах лидера мировой державы и главы латвийской национальной авиакомпании.

В комментариях жители Латвии не перестают удивляться чудесам в нашей стране:

- Это же совершенно другой уровень ответственности!

- Управлять какой-то Америкой... Это не то же самое, что управлять airBaltic. Попробуйте сами

- Да, но президенту не нужно платить за проживание, за еду, за одежду, за общественный транспорт. Он даже не сможет пойти в ресторан, если захочет. В Белом доме нет даже местного Нарвесена!