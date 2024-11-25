«Учиться точным наукам тяжело»: предприниматели выступают против опасной идеи Министерства образования

Представители латвийского бизнеса настаивают на необходимости сохранения обязательного школьного экзамена по естественным наукам. Соответствующее обращение недавно было направлено президенту Латвии. Все призывы на уровне Министерства образования и науки, по словам Скривелиса, не возымели никакого эффекта: «Министерство образования нас попросту не слышит».

«Для того, чтобы развивалась наша экономика, мы должны производить товары и экспортировать их. А для этого надо знать физику, математику, биологию, химию. Ведь наши основные отрасли производства — это пищевая промышленность, фармацевтика, машиностроение. Кто будет работать на таких предприятиях?» — задается вопросом Скривелис.

Он признает, что в обучении школьников естественным наукам необходима некая доля принуждения, ведь это сложные предметы, они требуют умственных усилий и дисциплинированности. Экзамены же показывают, настолько у нас в школах хорошо или плохо идет преподавание этих предметов.

Учительский состав Латвии стареет, молодых учителей в школы приходит недостаточно, и это становится большой проблемой для всего общества, подчеркивает Скривелис. Бизнес заинтересован в том, чтобы готовились соответствующие кадры, поэтому по мере возможностей поддерживает сферу образования, хотя это — обязанность государства.

Так, благодаря поддержке Ассоциации химических и фармацевтических предприятий, был создан Клуб юных химиков. «Мы создали программу и немного доплачиваем учителям, чтобы мотивировать их. Каждые две недели школьники имеют возможность проводить лабораторные работы. Благодаря этому изучаемый предмет становится для них более интересным. Сейчас в этой программе участвуют уже 15 школ», — отмечает Скривелис.

Он выразил надежду, что, благодаря таким программам, интерес к естественным наукам среди школьников и абитуриентов будет расти. Пока же он остается довольно низким. «В вузах по этим специальностям есть бюджетные места, но они не заполняются, потому что учиться точным наукам тяжело — это требует усилий и постоянной тренировки мозга», — констатировал предприниматель.