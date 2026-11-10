Одной из потенциальных жертв бюджетной экономии может стать график повышения зарплат учителям. На эти цели ранее предусматривалось более 50 миллионов евро, однако Кучинскис намерен обсудить с будущим министром образования возможность перенести повышение на более поздний срок либо найти деньги за счёт внутренних резервов. Всего предстоит пересмотреть ранее принятые решения, требующие около 400 миллионов евро.

При этом финансирование здравоохранения, заверил министр, сокращать не будут. Однако к эффективности использования уже выделенных средств у него возникли серьёзные вопросы.