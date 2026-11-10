По словам Кучинскиса, подготовить бюджет следующего года будет даже проще, чем обеспечить сбалансированность государственных финансов до 2030 года. При этом форсировать сокращения уже сейчас он не считает необходимым. Согласно уточнённым расчётам, бюджетный разрыв к 2030 году составит 500-600 миллионов евро вместо ранее прогнозировавшихся 1,2 миллиарда.
Одной из потенциальных жертв бюджетной экономии может стать график повышения зарплат учителям. На эти цели ранее предусматривалось более 50 миллионов евро, однако Кучинскис намерен обсудить с будущим министром образования возможность перенести повышение на более поздний срок либо найти деньги за счёт внутренних резервов. Всего предстоит пересмотреть ранее принятые решения, требующие около 400 миллионов евро.
При этом финансирование здравоохранения, заверил министр, сокращать не будут. Однако к эффективности использования уже выделенных средств у него возникли серьёзные вопросы.
«Я не сомневаюсь, что отрасли нужно больше средств, но куда делись прежние вложения? Почему после всех этих вложений очереди стали ещё длиннее?» — заявил Кучинскис.
По его словам, новому министру здравоохранения предстоит провести инвентаризацию системы, разобраться с реформой больниц, пакетами медицинских услуг и причинами, по которым больницы вновь требуют дополнительного финансирования.
Неопределённость существует и в образовании. Средства на учебные пособия предусматривались в трёхлетнем бюджете, однако на 2028 год соответствующее финансирование уже не запланировано. Покрыть эти расходы за счёт внутренних резервов невозможно.
Одним из главных инструментов экономии Кучинскис предлагает сделать масштабный аудит всех государственных учреждений и, возможно, государственных предприятий. Для ускорения проверки министр намерен использовать искусственный интеллект.
По его словам, современные технологии позволяют быстро анализировать функции учреждений, выявлять дублирование обязанностей и определять структуры, существование которых в нынешнем виде неоправданно. Окончательные решения при этом должны принимать эксперты.
Кучинскис сообщил, что руководитель рабочей группы по сокращению бюрократии Янис Эндзиньш уже продемонстрировал несколько примеров такого анализа. Министр полагает, что комплексная проверка позволит сэкономить как минимум десятки миллионов евро.
Вместе с тем улучшение бюджетного прогноза не означает исчезновения проблем. Значительная часть изменений связана с особенностями учёта оборонных расходов: закупленные товары и оборудование отражаются в расходах после получения. Таким образом, часть финансовой нагрузки фактически переносится за пределы 2030 года, и уже в 2031 году бюджет снова может столкнуться с серьёзными трудностями.
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